GP di Montreal, libere 2: Russell comanda con la Mercedes, brilla Antonelli terzo. Leclerc ai box dopo l'incidente nel primo turno

Sette motori Mercedes nelle prime posizioni. Questo l'esito del secondo turno libero del GP di Montreal. A farla da padrone non è la solita McLaren, bensì la Mercedes con George Russell che si è preso il primo posto in 1'12"123, mentre Andrea Kimi Antonelli, al suo primo impatto col traccito canadese, ha colto un notevole terzo crono, 1'12"411.

Tra le due monoposto di Toto Wolff si è inserito Lando Norris con la McLaren, che ha portato tante novità aerodinamiche provate nel primo turno libero. Poi, nella seconda, è stato deciso di abbandonare la nuova ala anteriore per tornare a quella utilizzata nelle precedenti gare. Poco più lontano Oscar Piastri, sesto.

La Williams-Mercedes è rimasta nelle zone alte della classifica con Alexander Albon, ottimo quarto, e con Carlos Sainz settimo. Lo spagnolo ha ostacolato Gabriel Bortoleto nella zona di arrivo e il brasiliano si è fatto sentire via radio. Bello spunto di Fernando Alonso, quinto con la Aston Martin. Il compagno Lance Stroll ha allargato troppo la curva lunga a destra che segue la prima chicane. Il canadese ha urtato il muro strappando la sospensione anteriore sinistra. Era appena al secondo giro. Un errore grave quanto quello di Leclerc.

Il ferrarista non ha partecipato alla seconda sessione. Nell'incidente nel primo turno libero ha irreparabilmente danneggiato il telaio, che è stato cambiato. Di conseguenza, la SF25 ha dovuto sottostare ai controlli tecnici FIA e dunque non c'era proprio il tempo materiale per riuscire a disputare il turno. Leclerc ha così buttato via ben due preziose ore di prove. Lewis Hamilton ha terminato ottavo, primo dei non motorizzati Mercedes. Certamente non un risultato da vantare per la Ferrari.

Male anche la Red Bull-Honda che aveva occupato la prima posizione nella sessione iniziale. Max Verstappen è soltanto nono con problemi di grip e di freni. Peggio, ma non è una novità, ha fatto Yuki Tsunoda, 15esimo. Suibto dietro all'olandese, le due Racing Bulls-Honda dei bravi Isack Hadjar e Liam Lawson, in continua crescita. Pierre Gasly si è impegnato a fondo per portare la Alpine-Renault in 12esima piazza, Franco Colapinto prosegue nel commettere errori, un altro testacoda come nel primo turno, e tempi alti. Benino la Sauber, malino la Haas.

Venerdì 13 giugno 2025, libere 2

1 - George Russell (Mercedes) - 1'12"123 - 33 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"151 - 32

3 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'12"411 - 33

4 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"445 - 36

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"458 - 31

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"562 - 32

7 - Carlos Sainz ( Williams-Mercedes) - 1'12"631 - 37

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'12"653 - 34

9 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"666 - 31

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'12"751 - 30

11 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'12"799 - 31

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"874 - 34

13 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'12"896 - 32

14 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'12"914 - 33

15 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'12"939 - 35

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'13"080 - 36

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'13"175 - 33

18 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'13"898 - 33

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - senza tempo - 2

20 - Charles Leclerc (Ferrari) - senza tempo - 0