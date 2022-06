GP di Montreal, prove libere 1: Verstappen suona la carica, Sainz secondo tempo

Da Baku a Montreal, la F1 attraversa continenti e oceani per disputare la nona prova del Mondiale. Il primo turno di prove libere sullo storico tracciato cittadino di Montreal ha visto i venti piloti lavorare sodo, facendo anche simulazioni gara, perché c'è il rischio pioggia per quando si svolgerà la seconda sessione, dalle 23 alle 24 ora italiana. Max Verstappen e la Red Bull-Honda hanno subito rotto gli indugi andando a prendersi il primo tempo in 1'15"158. L'olandese ha quindi voluto marcare la differenza con il compagno di squadra Sergio Perez che tra Montecarlo e Baku lo aveva messo in difficoltà. Il messicano è quarto a 461 millesimi da Verstappen.

La Ferrari ha risposto con Carlos Sainz, ottimo secondo in 1'15"404 mentre Charles Leclerc è quinto in 1'15"666. Per il momento, sulla Ferrari del monegasco vi è la terza unità endotermica, ma non sarà però penalizzato perché userà un turbo impiegato precedentemente. Avendone usati già 3, la penalità scatterebbe se verrà deciso di montarne una quarta. L'Alpiine-Renault di Fernando Alonso si è inserita in terza posizione, unico a segnare il proprio miglior tempo con gomme medie e non soft. Lo spagnolo ha lavorato molto in ottica gara, ma è stato velocissimo. La Mercedes ha portato alcune modifiche al fondo per risolvere il problema porpoising, ora sotto la lente di ingrandimento della FIA. Dalle immagini non pare cambiato granché, ma vediamo nel corso del weekend come lavoreranno sugli assetti. George Russell è sesto, Lewis Hamilton ottavo.

Tra di loro, Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes. La gara di casa pare averlo svegliato dal torpore espresso nelle ultime gare. L'altra Aston Martin di Sebastian Vettel è nona, decimo un Daniel Ricciardo che dopo la positiva prova di Baku ha centrato la top 10. Problemi invece, per il suo compagno Lando Norris che ha coperto una decina di giri in meno rispetto alla media della concorrenza ed è 12esimo. Inizio non brillante per l'Alpha Tauri-Honda, 11esima con Pierre Gasly e 14esima con Yuki Tsunoda. Bella zampata della Williams-Mercedes con Alexander Albon 13esimo, male Nicholas Latifi, 19esimo, ma sfoggia un casco inedito con la bandiera di casa, il Canada. Chissà che non gli porti un po' di fortuna. Lente le Haas-Ferrari che non hanno portato sviluppi nelle ultime gare in quanto in sofferenza per gli incidenti di Mick Schumacher.

Venerdì 17 giugno 2022, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'15"158 - 27 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'15"404 - 34

3 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'15"531 - 31

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'15"619 - 32

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"666 - 30

6 - George Russell (Mercedes) - 1'15"822 - 29

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"877 - 32

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'15"877 - 32

9 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"041 - 27

10 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'16"083 - 29

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'16"165 - 29

12 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'16"211 - 17

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"308 - 29

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'16"322 - 33

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'16"421 - 26

16 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'16"426 - 27

17 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'17"152 - 30

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'17"223 - 25

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'17"241 - 33

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'17"555 - 31