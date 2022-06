GP di Montreal, prove libere 3: piove sul circuito e sulla Ferrari, Leclerc partirà ultimo per cambio motore

La Ferrari ha deciso, Dopo aver scelto di cambiare la centralina, che avrebbe comportato una penalità in griglia di partenza di dieci posizioni, lo staff tecnico ha optato per la sostituzione dell'intera power unit. Essendo la quarta unità, Leclerc nel GP del Canada partirà dall'ultima posizione. A convincere la Ferrari ad impiegare il quarto propulsore del 2022, il maltempo previsto nel weekend e la possibilità di poter usufruire di una quinta power unit fresca nelle gare sui circuiti veloci come Silverstone , quando la Red Bull vi arriverà col fiatone. Intanto anche per Carlos Sainz è stata cambiata la power unit, per lui però è la terza unità.

Il terzo turno libero è stato disputato in compagnia della pioggia. Leclerc ha compiuto appena 5 tornate, senza tempo, entrando e uscendo dai box mentre Carlos Sainz ha lavorato sodo coprendo 18 giri e segnando il decimo tempo. Prestazioni da prendere con le molle, con alcuni piloti che sono rimasti "abbottonati" per non rischiare un incidente in vista della qualifica, ma altri che invece hanno spinto a fondo. Il primo tempo lo ha siglato Fernando Alonso con la Alpine-Renault in 1'33"836 mentre Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda è risultato secondo in 1'33"889.

Molto bene Sebastian Vettel terzo con la Aston Martin-Mercedes, 1'33"891 il suo tempo, a 2 millesimi da Gasly. Esteban Ocon è quinto davanti alle due McLaren-Mercedes e alla Mercedes di George Russell. Red Bull-Honda in modalità tranquilla con Sergio Perez ottavo e Max Verstappen nono. Tanti gli errori che hanno visto protagonisti di tagli di variante Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, un paio di volte entrambi, Vettel, Ocon, due volte Gasly, Sainz e Verstappen.

Sabato 18 giugno 2022, libere 3

1 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'33"836 - 15 giri

2 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"889 - 18

3 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"891 - 18

4 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"003 - 16

5 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'34"110 - 14

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'34"248 - 13

7 - George Russell (Mercedes) - 1'34"259 - 11

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'34"498 - 10

9 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'34"616 - 10

10 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"778 - 18

11 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"016 - 15

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"213 - 15

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"531 - 23

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'35"643 - 17

15 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'35"692 - 12

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"761 - 17

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'36"261 - 27

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'37"388 - 18

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'38"394 - 11

20 - Charles Leclerc (Ferrari) - no time - 5