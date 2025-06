GP del Canada, prima pole stagionale per Russell e Mercedes, Antonelli quarto davanti a Hamilton. Leclerc sbaglia ancora

"E' stato il giro più esaltante della mia carriera. Vedevo sul cruscotto che il delta time mi indicava che ero sempre più veloce rispetto al tempo che avevo ottenuto nel primo push e alla fine sono stato più rapido di 6 decimi. E' una pole incredibile". George Russell è raggiante appena sceso dalla Mercedes. E' la sua prima pole stagionale, la sesta in carriera, e sul tracciato di Montreal era stato il più veloce anche lo scorso anno. Ed è la prima pole 2025 anche per la Mercedes di Toto Wolff, quasi incredulo per la prestazione del suo pilota di punta. E' stato un finale vertiginoso. In prima posizione era balzato Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes in 1'11"120, poi è stato Max Verstappen con la Red Bull-Honda a salire al comando con 1'11"059. Ma Russell era lanciatissimo nel suo giro finale e quando ha tagliato il traguardo sui monitor è apparso il tempo record di 1'10"899. Nessuno era sceso sotto l'1'11" tra prove libere e le prime due frazioni della qualifica.

Il divario tra Russell e Verstappen, che hanno utilizzato gomme medie, è risultato di 160 millesimi, Piastri si è trovato a 221 millesimi. E' di Russell il miglior secondo settore, Piastri è stato il più veloce nel terzo settore mentre il record del primo tratto del circuito è stato di Charles Leclerc. Che invece, ha poi concluso addirittura ottavo. Leclerc ha commesso un errore, l'ennesimo, nel secondo settore ed ha ingiustamente incolpato Isack Hadjar, che aveva concluso il suo giro, ma non l'ha affatto ostacolato.

Due giorni da dimenticare per Leclerc dopo l'incidente del primo turno libero del venerdì che lo aveva costretto a saltare la seconda sessione. Poi, il terzo turno brillante, col secondo crono, anche se condito da qualche sbavatura. Poteva lottare per la pole Charles? Forse no, ma la seconda fila era chiaramente raggiungibile. Ha fatto meglio Lewis Hamilton, anche se ha segnato il quinto tempo che gli vale la terza fila. L'inglese ha mantenuto la promessa, aveva previsto che per lui quella era il massimo che poteva raggiungere. Hamilton è a 6 decimi dalla vetta, Leclerc a quasi 8 decimi.

Meglio dei ferraristi ha fatto Andrea Kimi Antonelli. Anch'egli su Pirelli medie, il rookie bolognese nel primo push aveva chiuso in 1'11"589, poi si è migliorato con 1'11"391. Dal compagno Russell ha rimediato un divario di 492 millesimi, mezzo secondo insomma. Tanto, certo, considerando che è un tracciato da 71-72 secondi, ma Antonelli ha affrontato per la prima volta Montreal, è cresciuto sessione dopo sessione, e si è preso un quarto posto di grande impatto per lui, che equivale alla seconda milgior prestazione in qualifica dopo il terzo posto di Miami.

Sesto per la seconda volta quest'anno dopo Monte Carlo troviamo Fernando Alonso, con una Aston Martin-Mercedes che pare in crescita. A Imola, lo spagnolo era anche risultato quinto. E' andata molto peggio al compagno Lance Stroll, fuori nel Q1. Per Stroll è la sesta volta su nove (a Montmelò ha saltato la qualifica per infortunio) che non supera il Q1. Preoccupante se si pensa che Alonso soltanto una volta su dieci è rimasto impantanato nel Q1.

E la McLaren dunque? Piastri come detto, non è riuscito a far meglio del terzo tempo, ma è parso comunque soddisfatto, consapevole che sarebbe stato difficile ottenere di più. Nel terzo turno aveva colpito con la posteriore destra il "muretto dei campioni" posto in uscita dall'ultima curva danneggiando leggermente la sua MCL39. Forse questo episodio lo ha condizionato a non rischiare troppo in qualifica. E' pure sempre il leader del Mondiale e sta gestendo al meglio la situazione.

E' invece mancato clamorosamente Lando Norris. L'inglese, secondo nella classifica iridata a 10 punti da Piastri, e a più 39 su Verstappen, ha subito sbagliato il suo giro veloce nel Q3 tagliando la variante finale. Si è innervosito non riuscendo più a essere competitivo sia nel giro che subito ha riprovato sia nel push finale. Norris ha così terminato settimo. Nona posizione per Isack Hadjar della Racing Bulls-Honda. Il francese è però a rischio penalità in quanto nel Q1 ha ostacolato suo malgrado Carlos Sainz. Lo spagnolo della Williams è così rimasto escluso nel Q1. Bene Alexander Albon, decimo. Non è entrato nel Q3 Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull.

Nel terzo turno avevamo scritto che Franco Colapinto era irriconoscibile rispetto a quello visto nel 2024 con la Williams. Ebbene, l'argentino della Alpine-Renault questa volta ha fatto tutto bene arrivando fino alla 12esima posizione finale mentre Pierre Gasly, sempre brillante in qualifica (quarto a Sakhir, ottavo a Montmelò), è risultato clamorosamente ultimo. Anche Liam Lawson è mancato nel momento decisivo chiudendo 19esimo. Lawson aveva superato il Q1 per cinque volte consecutive, ma è inciampato a Montreal.

Sabato 14 giugno 2025, qualifica

1 - George Russell (Mercedes) - 1'10"899 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"059 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"120 - Q3

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'11"391 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'11"526 - Q3

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"586 - Q3

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"625 - Q3

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"682 - Q3

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'11"867 - Q3

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"907 - Q3

11 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'12"102 - Q2

12 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'12"142 - Q2

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'12"183 - Q2

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'12"340 - Q2

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'12"634 - Q2

16 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'12"385 - Q1

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'12"398 - Q1

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"517 - Q1

19 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'12"525 - Q1

20 - PIerre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"667 - Q1