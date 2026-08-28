Gp di Monza, biglietti speciali e corse straordinarie di Trenord. 10 euro il viaggio a/r da qualsiasi stazione di Milano a Monza

Biglietti speciali e corse straordinarie da Trenord per raggiungere da tutta la Lombardia le prove e la gara del Gp di Formula 1 a Monza, tra venerdì e domenica della prossima settimana. L'azienda ferroviaria potenzia il servizio per consentire agli appassionati di Formula 1 di raggiungere il Tempio della Velocità in treno, una proposta apprezzata dai tifosi, come confermano i numeri delle passate edizioni: nel 2025 sono stati venduti 36mila biglietti speciali dedicati al Gp. Sabato 5 e domenica 6 settembre saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza; nelle due giornate, per favorire il rientro dei tifosi sarà prolungato in orario serale fino alle ore 22.30 il servizio della linea S7, che collega Milano e Biassono Lesmo Parco, la stazione più vicina all'Autodromo.

Inoltre domenica 6 saranno effettuate 21 corse dirette Milano Porta Garibaldi-Biassono, su cui sarà possibile viaggiare acquistando un biglietto speciale dedicato al costo di 5 euro. Per tutti i giorni della manifestazione, i treni viaggeranno con composizioni potenziate. Per chi parte da Milano, è disponibile il ticket speciale 'Gp Monza Treno+Navetta Nera Autodromo', che comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell'Autodromo. Per chi parte dal resto della Lombardia è disponibile 'Gp Monza Trenord Day Pass', che a 13 euro comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. In più il Trenord Day Pass prevede la gratuità per i ragazzi under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto.