GP di Monza, libere 3: Leclerc e la Ferrari a caccia della pole, soltanto 21 millesimi li separano dal leader Norris

Lando Norris, il più veloce nella giornata di prove libere del venerdì a Monza, si è ripetuto anche nel terzo turno. Voglioso di riscatto dopo la delusione vissuta in Olanda, Norris sta spingendo forte, ma vedremo se, proprio come accaduto a Zandvoort, nella sfida per la pole ne uscirà sconfitto. Una settimana fa lo aveva battuto Oscar Piastri, oggi sembra che dovrà giocarsela anche con la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull-Honda di Max Verstappen. Sono tutti molto vicini. Leclerc, nel suo giro finale è balzato in seconda posizione a soli 21 millesimi dal britannico della McLaren-Mercedes, Piastri è terzo a 121 millesimi mentre Verstappen è quarto a 167 millesimi. Della partita potrebbe esserci anche George Russell, quinto a 184 millesimi, ma la Mercedes è forse l'anello debole.

Lewis Hamilton, soltanto settimo e a 267 millesimi da Norris, ha detto che se servirà si presterà a tirare la scia a Leclerc. E proprio questo aspetto potrà risultare fondamentale. Di certo, non ci sarà uno scambio di cortesie tra i due piloti McLaren, ma Yuki Tsunoda potrebbe "tirare" Verstappen così come Andrea Kimi Antonellil potrebbe fare lo stesso con Russell. Giochi di squadra che sono in grado di modificare sensibilmente la classifica della qualifica. A proposito di Antonelli, il 18enne bolognese si è riscattato dopo l'uscita di pista nel secondo turno, disputando una buona sessione conclusa in nona posizione. Sorprendente, invece, Gabriel Bortoleto che ha trovato il modo di occupare la sesta posizione con la Sauber-Ferrari. Notevole, ma ormai non è una sorpresa, Isack Hadjar, ottavo con la Racing Bulls-Honda che ha visto Liam Lawson ai box per un problema tecnico.

Rispetto a venerdì, si sono visti meno errori, soprattutto a Lesmo. Chi ha rischiato è stato Leclerc, poi si è rifatto il giro seguente realizzando il secondo crono. Siparietto tra Verstappen ed Esteban Ocon. L'olandese alla prima variante ha tirato la staccata eccessiva sul francese, che poi dall'esterno lo ha ripassato, e chiuso in traiettoria, suscitando le ire del pilota Red Bull.

Sabato 6 settembre 2025, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"331 - 21 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"352 - 24

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'19"496 - 22

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"498 - 18

5 - George Russell (Mercedes) - 1'19"515 - 19

6 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'19"558 - 18

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'19"598 - 23

8 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'19"603 - 20

9 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'19"696 - 24

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'19"720 - 23

11 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'19"737 - 18

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"861 - 19

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'19"907 - 23

14 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'20"034 - 22

15 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'20"059 - 24

16 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'20"132 - 14

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'20"209 - 22

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'20"247 - 23

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"247 - 22

20 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'20"304 - 20