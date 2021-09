GP di Russia, libere 1: comanda la Mercedes, Verstappen motore ko, domani qualifica a rischio per pioggia

La F1 approda a Sochi, in Russia , e subito si pone un problema: il maltempo. Se per oggi non è attesa la pioggia, apparsa ieri, per la giornata di sabato è previsto un vero e proprio diluvio, cosa che comporterebbe la cancellazione della libera 3 e della qualifica nel pomeriggio per uno schieramento di partenza basato sul turno di prove libere 2, che diventa così piuttosto importante. Problema che coinvolgerebbe anche F2 e F3, tanto che si pensa di anticipare già a oggi la prima gara della F3 in programma invece domani mattina.

Chi, invece, non ha dubbi è il team Mercedes che nella prima ora di prove libere ha piazzato Valtteri Bottas, sempre molto rapido a Sochi, e Lewis Hamilton nelle prime due posizioni. Il divario tra di loro è di 211 millesimi. Poco lontano Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Honda , ma ha percorso appena 13 giri per un problema al motore. Vedremo quale sarà l'inconveniente perché nel caso sia un problema serio tale da comportare il cambio della power unit, Verstappen dovrà partire ultimo. L'olandese, in ogni caso, avrà già tre posizioni da scontare sulla griglia di partenza per l'incidente causato a Monza con Hamilton.

Chi sa già di partire ultimo è Charles Leclerc, presentatosi a Sochi con un motore nuovo, come già riportato, che dovrebbe avere una decina di cavalli in più. Leclerc è risultato quarto con la Ferrari, ma a ben 0"690 da Bottas. Ottimo il quinto posto di Sebastian Vettel con l'Aston Martin-Mercedes, fresco di rinnovo di contratto. Il tedesco è seguito da Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda, protagonista di un innocuo dritto alla prima curva. E' settimo Carlos Sainz con l'altra Ferrari, poi la McLaren-Mercedes di Lando Norris. L'inglese a fine sessione, imboccata la corsia box si è improvvisamente girato per il blocco delle ruote posteriori urtando il muretto e riportando un danno all'ala anteriore.

Chiudono la top 10 Sergio Perez con la Red Bull e la Alpine-Renault di Fernando Alonso, di poco davanti al compagno Esteban Ocon, Bene Antonio Giovinazzi, 13esimo con l'Alfa Romeo-Ferrari e 1 decimo più veloce del vincitore del GP d'Italia Daniel Ricciardo, al momento soltanto 14esimo. Dopo due Gran Premi trascorsi a casa perché positivo al Covid, in F1 è tornato Kimi Raikkonen, buon 15esimo. In difficoltà Yuki Tsunoda, le due Williams e... ovviamente le due Haas.

Venerdì 24 settembre 2021, libere 1

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'34"427 - 25 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'34"638 - 23

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'34"654 - 13

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"117 - 22

5 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"781 - 23

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"794 - 24

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'35"811 - 25

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'35"959 - 24

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'36"188 - 22

10 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'36"225 - 21

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'36"236 - 25

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'36"522 - 21

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"795 - 23

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'36"877 - 23

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"952 - 20

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"794 - 26

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'38"013 - 23

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'38"155 - 21

19 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'38"586 - 22

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'38"977 - 23