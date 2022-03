GP di Sakhir, prove libere 2: Verstappen si porta al comando, ma Leclerc lo bracca a soli 87 millesimi. Mercedes in difficoltà

La temperatura più fresca delle prime ore serali del Bahrain, ha permesso ai piloti di abbattere sensibilmente i tempi ottenuti nel mattino. E anche se non è stato superato il miglior crono dei test di Sakhir, realizzato da Max Verstappen in 1'31"720, ci si è avvicinati di molto. Proprio il neo campione del mondo della Red Bull-Honda, nella simulazione qualifica svolta da tutti i piloti, si è issato in cima alla classifica con 1'31"936. Ma la Ferrari non demorde e rimane attaccata alla vetta con un Charles Leclerc decisamente ficcante che ha concluso secondo a soli 87 millesimi da Verstappen, mentre Carlos Sainz è terzo con 1'32"520. Lo spagnolo però, è a mezzo secondo dalla Red Bull.

Chi manca al vertice è la seconda Red Bull-Honda per Sergio Perez, settimo in 1'32"958, a 1" dal compagno di squadra. E poi, la Mercedes, certamente la nota più clamorosa. George Russell non è riuscito a far meglio della quarta posizione in 1'32"529, quasi sei decimi di divario da Verstappen, mentre Lewis Hamilton è nono in 1'33"144. La W13 continua a infastidire i suoi piloti saltellando in maniera isterica sul rettifilo di arrivo. Riusciranno a risalire la china in tempo per la qualifica? Fernando Alonso, con un bel giro ha portato l'Alpine-Renault in quinta posizione, peggio è andata per Esteban Ocon, appena 12esimo. Al vertice, nella top 10, abbiamo due grandi sorprese, le cenerentole del 2021. La Sauber Alfa Romeo-Ferrari, con l'esperto Valtteri Bottas ha piazzato il sesto crono dopo che nel primo turno era rimasto fermo ai box per un problema di misfire. La C43 ha dato segnali di grande inaffidabilità nel corso dei test di Montmelò e Sakhir, ma quando "camminava" si era mostrata in più di una occasione piuttosto veloce. Bottas lo ha confermato finendo la sessione in scia ad Alonso e davanti a Perez. Il suo compagno, il rookie, Guan Yu Zhou, è 15esimo, ma dal cinese non ci si può aspettare molto di più in questa fase stagionale.

L'altra sorpresa arriva dalla Haas-Ferrari. Mick Schumacher è ottavo, Kevin Magnussen decimo. In verità, non ci sarebbe da stupirsi perché le VF-22 nei test avevano evidenziato una notevole crescita rispetto al 2021. Molti avevano pensato a qualche "trucco" per attirare gli sponsor dopo la cacciata di Nikita Mazepin e dei suoi dollari, ma oggi non si è scherzato. Non resta che aspettare domani per una eventuale conferma. Chi invece continua a soffrire è la McLaren-Mercedes con Lando Norris 11esimo e Daniel Ricciardo che dopo 12 giri si è dovuto fermare ai box per una perdita di liquidi. Non si è ripetuta ai livelli del mattino l'Alpha Tauri-Honda: Pierre Gasly è soltanto 13esimo e davanti al compagno Yuki Tsunoda, che ha fatto arrabbiare Leclerc e poi si è urtato con un distratto Lance Stroll, 16esimo con l'Aston Martin-Mercedes e per un solo decimo più veloce di Nico Hulkenberg, fermo da un anno.

Venerdì 18 marzo 2022, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'31"936 - 20 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"023 - 20

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'32"520 - 22

4 - George Russell (Mercedes) - 1'32"529 - 25

5 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'32"877 - 24

6 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'32"951 - 30

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'32"958 - 20

8 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'33"085 - 24

9 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"144 - 23

10 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'33"183 - 23

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"280 - 27

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'33"360 - 25

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"621 - 24

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"789 - 26

15 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"953 - 27

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"958 - 25

17 - Nico Hulkenberg (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"061 - 28

18 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'34"166 - 12

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'34"486 - 28

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"735 - 22