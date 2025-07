GP di Silverstone, libere 1: sul circuito di casa si esalta Hamilton che porta la Ferrari davanti alle due McLaren

Silverstone è la sua casa. Il pubblico inglese è totalmente rapito da lui e Lewis Hamilton non fa che abbracciare i tifosi che lo acclamano. Una prova di affetto che, per un pilota, la si vede soltanto a Zandvoort, in Olanda, per Max Verstappen. Nel primo turno libero, quello sicuramente meno indicativa del weekend dei Gran Premi, Hamilton ha messo il proprioi timbro prendendosi il miglior tempo.

Una prova di orgoglio per Hamilton che ha messo la Ferrari davanti alle due McLaren-Mercedes di Lando Norris e Oscar Piastri. Riuscirà la Ferrari a rimanere al vertice nel corso del fine settimana. Certamente sarà molto difficile, ma intanto l'inizio è assai positivo e arriva dopo il podio conquistato da Charles Leclerc in Austria. Piccoli segnali di crescita sempre in attesa di quella nuova sospensione che, dopo non aver offerto riscontri positivi in fase di simulazione, la si vedrà più avanti.

Norris si è piazzato secondo a soli 23 millesimi da Hamilton, completando così una doppietta tutta britannica. La McLaren offre una livrea inedita e... a dir poco bruttina, con il classico arancione diviso da un argento cromato che richiama la colorazione della McLaren tra il 2007 e il 2013. Piastri è terzo e segue a ruota Norris. Le due MCL39 avevano una diversa configurazione per i due piloti, Piastri più scarico e con un'ala anteriore leggermente diversa.

Leclerc è risultato quarto a 203 millesimi dal compagno. Una delle rare volte in cui il monegasco non è stato più veloce di Hamilton. Avvio in sordina per la Mercedes, quinta con George Russell e nona con Andrea Kimi Antonelli. Al contrario, primo turno scoppiettante per la Racing Bulls-Honda che trova Isack Hadjar sesto e Liam Lawson ottavo. Il team di Faenza si è messo dietro i cugini della Red Bull con Max Verstappen decimo e con non pochi problemi di sottosterzo.

Nella top 10 si è inserito Alexander Albon, settimo con la Williams-Mercedes che deve cancellare il disastroso weekend austriaco. Carlos Sainz ha concluso 13esimo. A ridosso della decima posizione le Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso, protagonista di un testacoda, e Lance Stroll. Testacoda anche per Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto, giratisi in piena velocità nella temibile curva Stowe evitando comunque le barriere.

Debutto assoluto in un turno libero del Gran Premio per Arvid Lindblad, che corre in F2, e Paul Aron, tester Alpine prestato alla Sauber. L'inglese, in quanto Junior Red Bull, ha avuto l'onore di guidare la RB21 di Yuki Tsunoda ottenendo un buon 14esimo tempo. L'estone ha invece girato con la Sauber-Ferrari al posto di Nico Hulkenberg e si è messo dietro il titolare Bortoleto.

Venerdì 4 luglio 2025, libere 1

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'26"892 - 26 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'26"915 - 25

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'27"042 - 28

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"095 - 25

5 - George Russell (Mercedes) - 1'27"163 - 25

6 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'27"217 - 27

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'27"304 - 30

8 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'27"351 - 26

9 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'27"367 - 25

10 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"432 - 26

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"678 - 24

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"844 - 22

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'27"909 - 26

14 - Arvid Lindblad (Red Bull-Honda) - 1'27"958 - 22

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'28"057 - 23

16 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'28"086 - 27

17 - Paul Aron (Sauber-Ferrari) - 1'28"142 - 25

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'28"147 - 24

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"332 - 23

20 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'28"397 - 23