GP di Silverstone, qualifica: Verstappen beffa McLaren e Ferrari e conquista la pole. Hamilton e Leclerc in terza fila

Ci si aspettava un duello per la pole tra McLaren e Ferrari nella qualifica di Silverstone e invece, è sbucato Max Verstappen che ha fregato tutti. con la sua Red Bull-Honda Al termine del Q2, Lewis Hamilton ha mandato in visibilio il pubblico inglese occupando la prima posizione davanti a Charles Leclerc. Pareva un gran bel segnale: 1'25"084 per Lewis, 1'25"133 per il monegasco. Ma nel Q3, la frazione decisiva della qualifica, le cose sono cambiate. Nel primo tentativo, Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes si è preso la prima posizione in 1'24"995 con Hamilton aggrappato al secondo posto in 1'25"130. Il colpaccio per il sette volte campione del mondo pareva alla sua portata.

Nel secondo e ultimo giro, Piastri ha commesso alcuni piccoli errori che non gli hanno permesso di migliorarsi mentre Verstappen ha tolto quasi 4 decimi, passando da 1'25"267 al tempo da pole di 1'24"892. La prima fila è così andata a loro due con Lando Norris che ha tenuto il terzo posto tirando via 2 decimi e mezzo e fermandosi a 15 millesimi dal compagno di squdra.

Il quarto posto è andato alla Mercedes di George Russell, 1'25"029, a 19 millesimi da Norris, po ecco le due Ferrari. Hamilton solo quinto in 1'25"095, migliorandosi di soli 35 millesimi, poi Leclerc, sesto, 1'25"121. Grande delusione nel team di Maranello con Leclerc intento a spiegare che sulla SF25 c'è un problema (non ha voluto dire quale) da inizio anno che non si riesce a risolvere. Anche il team principal Frederic Vasseur ne ha parlato, ma senza voler dire di cosa si tratta. Misteri in casa Ferrari.

Ancora una volta va sottollineato come la Red Bull inizi alcuni weekend dei Gran Premi soffrendo la mancanza di aderenza, poi sesione dopo sessione le cose migliorano sempre più e nel momento clou, ci pensa poi Verstappen a fare il resto. L'olandese è alla quarta pole stagionale, la 44esima in carriera, quinto di tutti i tempi nella specifica graduatoria. Davanti a lui c'è Sebastian Vettel con 57 pole.

Buon settimo ha terminato Andrea Kimi Antonelli, ma partirà decimo per la penalità di tre posizoni che si porta dietro da Spielberg per l'incidente al primo giro che ha coinvolto Verstappen. Antonelli scende decimo quindi in griglia di partenza e settimo sale Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes che senza colpo ferire guadagna due posizioni. E sì perché anche Oliver Bearman, ottavo con la Haas-Ferrari, ha preso ben 10 posizioni per l'alta velocità con cui è entrato in pit-lane nel terzo turno libero, mentre era esposta bandiera rossa, andando poi a sbattere (nella foto). Un vero peccato per Bearman perché aveva fatto una qualifica straordinaria, ma rovinata con quella sciocchezza.

Grande prestazione anche per Pierre Gasly, decimo, e quindi ottavo per le penalità altrui. Il francese della Alpine-Renault aveva una monoposto inguidabile venerdì, piccoli accorgimenti gli hanno permesso di trovare la fiducia, poi Gasly ha saputo fare la differenza come spesso gli capita.

Fuori dal Q3 le due Williams-Mercedes di Carlos Sainz, 11esimo, e Alexander Albon, 14esimo, il quale via radio si è lamentato non poco affermando di fatto che sono molto bravi a farsi del male. Fuori anche Yuki Tsunoda con la Red Bull. Per il giapponese altra mazzata nel vedere il compagno in pole. Malino la Racing Bulls-Honda che era sempre stata in top 10 nelle libere, obiettivo fallito in qualifica, male la Sauber-Ferrari e malissimo Franco Colapinto, finito fuori pista nel Q1. L'argentino continua a far rimpiangere Jack Doohan, ma non ditelo a Flavio Briatore...

Sabato 5 luglio 2025, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'24"892 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'24"955 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"010 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'25"029 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'25"095 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"121 - Q3

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'25"374 - Q3 *

8 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'25"471 - Q3 **

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"621 - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'25"785 - Q3

11 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'25"746 - Q2

12 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'25"825 - Q2

13 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'25"854 - Q2

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'25"889 - Q2

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'25"950 - Q2

16 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'26"440 - Q1

17 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'26"446 - Q1

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"504 - Q1

19 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'26"574 - Q1

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'27"060 - Q1

* 3 posizioni di penalità

** 10 posizioni di penalità