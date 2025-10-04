GP di Singapore, libere 3: Verstappen mette paura alla McLaren, Antonelli quarto, Ferrari in difficoltà

Lui ha suonato il campanello di allarme, che deve essere rimbombato forte nel box McLaren. Nel terzo turno libero di Singapore, utilizzato come sempre come preparazione alla qualifica, Max Verstappen e la Red Bull-Honda si sono prese il primo posto e il messaggio lanciato è chiaro: nella lotta per pole ci siamo anche noi. Verstappen ha concluso in 1'30"148, di un soffio (17 millesimi) più rapido di Oscar Piastri.

L'australiano della McLaren-Mercedes, ha raggiunto il secondo posto con una certa fafica, proprio nel finale della sessione. Mentre anche Lando Norris ha remato non poco, non facendo meglio della quinta posizione. Vedremo se nei 60 minuti della qualifica la sfida tra McLaren e Red Bull si ripeterà o se il team di Zak Brown riuscirà ad imporre la propria superiorità già ampiamente vista nel corso della stagione.

Di certo, sarà una qualifica tiratissima. Se il divario tra Verstappen e Piastri è stato di soli 17 millesimi, Norris (quinto) si trova a 89 millesimi. Cinque piloti in neanche un decimo. Tra le due McLaren, si sono infilate le due Mercedes. Il team di Toto Wolff venerdì era in difficoltà, si è lavorato sodo e George Russell si è fatto perdonare l'errore del secondo turno ottenendo il terzo crono a 49 millesimi da Vertappen mentre ottimo quarto è risultato Andrea Kimi Antonelli con lo stesso tempo di Norris, 1'30"237.

Carlos Sainz, sesto con la Williams-Mercedes, è più lontano, a 2 decimi e mezzo dalla vetta. Un buon risultato per lo spagnolo, galvanizzato dal podio conquistato a Baku. Notevole anche la prestazione di Isack Hadjar con la Racing Bulls, settimo davanti a Lewis Hamilton. E' andata peggio al compagno di Hadjar, Liam Lawson, che come nella seconda sessione è finito contro ilmuro dopo appena 7 tornate.

Hamilton ottavo dunque, ma è a rischio penalità. Dopo l'incidente di Lawson, è uscita la bandiera rossa e lungo il percorso erano ben visibili le luci rosse. Eppure, Hamilton, transitato nella curva del crash a bassa velocità, ha iniziato a spingere in maniera inopportuna. Un comportamento inspiegabile da un pilota della sua esperienza. Nella top 10, Nico Hulkenberg con la Sauber-Ferrari, poi Charles Leclerc con la seconda Ferrari. Una Ferrari che pare in difficoltà fin dalle libere di venerdì. Si è persa, come si temeva dopo i bei risultati di venerdì, la Aston Martin. Disperso Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull.

Sabato 4 ottobre 2025, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"148 - 16 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"165 - 26

3 - George Russell (Mercedes) - 1'30"197 - 18

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'30"237 - 19

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"237 - 26

6 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'30"392 - 23

7 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'30"489 - 25

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'30"559 - 23

9 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'30"637 - 22

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"651 - 23

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'30"668 - 23

12 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'30"697 - 25

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'30"784 - 23

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'30"799 - 24

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"923 - 22

16 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'31"047 - 23

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"260 - 24

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'31"440 - 25

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"643 - 23

20 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'33"628 - 7