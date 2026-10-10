GP di Singapore, qualifica: Verstappen in pole per 56 millesimi su Leclerc, terzo Hamilton, poi Antonelli

Non si ferma più Max Verstappen. Pole e vittoria a Sepang, pole e vittoria nel format Sprint di Singapore ed ora pole nella qualifica del Gran Premio col tempo di 1'31"373. Merito a lui, ma ovviamente anche alla Red Bull-Ford che ha compiuto passi da gigante non solo per quanto riguarda il telaio, con gli aggiornamenti utilizzati da Baku, ma anche per la parte motoristica fatta in casa con il forte supporto della Ford.

L'altro lato della medaglia per la Red Bull arriva dal compagno di Verstappen, Isack Hadjar, che dopo il ritiro nella corsa Sprint per rottura della power unit e il gran lavoro fatto dai meccanici Red Bull per permettergli di essere al via della qualifica, si è dovuto fermare nuovamente nel Q1, senza segnare neanche un tempo, per il ripresentarsi dei problemi alla power unit e al cambio. Verstappen ha fatto la differenza come ormai ci ha abituato, soprattutto su un tracciato cittadino così complicato, ma il divario dagli avversari è stato minimo. Il tempo da pole lo ha ottenuto nel primo giro lanciato, nel secondo push ha fatto peggio, 1'31"625.

Secondo tempo per Leclerc

La Ferrari è stata grande protagonista. Charles Leclerc si è preso il secondo tempo, che equivale alla prima fila, a soli 56 millesimi dall'olandese, 1'31"427 dopo che il suo primo push lo aveva concluso in 1'31"661. Una bella battaglia a distanza quella con Verstappen e che ha visto protagonista anche Lewis Hamilton, terzo in 1'31"496. Poteva fare molto meglio, ma due piccole sbavature lo hanno bloccato in seconda fila non migliorando con 1'31"648 il crono del primo tentativo.



Passi in avanti per Andrea Kimi Antonelli. Si è lavorato molto sulla sua vettura, che adotta il nuovo pacchetto tecnico che non si era rivelato perfetto a Sepang e anche nella qualifica Sprint. E i risultati si sono visti, in meglio. Antonelli ha abortito il suo secondo giro veloce per un piccolo errore. E' così risultato quarto in 1'31"562. I primi quattro della classifica, sono racchiusi in appena 189 millesimi a sottolineare la grande competitività messa in campo. Lando Norris, con una McLaren-Mercedes in affanno, si è piazzato quinto. Graziato nella corsa Sprint dai commissari sportivi per il contatto con Oscar Piastri, il campione del mondo si è impegnato allo spasimo per inserirsi tra i primi quattro, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi e si è fermato sul tempo di 1'31"712, siglato nel primo push. Dietro di lui, George Russell che ha fatto un solo giro lanciato, poi è rientrato ai box. Domani partirà ultimo per il cambio motore necessario dopo il ritiro a Sepang. Piastri ha terminato settimo, sarà sesto per la penalità a Russell.

Il duello tra Racing Bulls e Alpine per il quinto posto nel campionato costruttori, che vede davanti il team con base a Faenza, questa volta ha premiato la squadra anglo-francese. Pierre Gasly ha meritato il Q3 e ha fatto suo l'ottavo posto davanti alle due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, come al solito molto efficaci.

Ha fallito di poco l'accesso al Q3 l'Audi di Nico Hulkenberg, 11esimo, molto più veloce del compagno Gabriel Bortoleto, 15esimo. Rispetto agli altri Gran Premi, non male il team Haas-Ferrari con Oliver Bearman ed Esteban Ocon in 12esima e 13esima posizione. Ma va detto che Bearman ha lasciato a ben 4 decimi il compagno. Carlos Sainz è riuscito a superare il Q1, ma sempre poca la gloria per questa Williams-Mercedes che ha confinato Alexander Albon nel Q1. Di nuovo male la Aston Martin-Honda mentre il team Cadillac-Ferrari non accenna a compiere progressi.

Sabato 10 ottobre 2026, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'31"373 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"427 - Q3

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'31"496 - Q3

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"562 - Q3

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"712 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'31"747 - Q3 **

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'31"860 - Q3

8 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'32"225 - Q3

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'32"369 - Q3

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'32"781 - Q3

11 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'32"784 - Q2

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'32"908 - Q2

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'33"323 - Q2

14 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'33"526 - Q2

15 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'33"658 - Q2

16 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'33"787 - Q2

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'34"223 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"289 - Q1

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'34"946 - Q1

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'35"123 - Q1

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'35"984 - Q1

22 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - senza tempo - Q1

** Parte ultimo per il cambio del motore