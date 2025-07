GP di Spa, gara sprint: Verstappen beffa le due McLaren, Leclerc quarto, ma lontano dal podio

Si è decisa al primo giro, sul rettifilo del Kemmel, la gara Sprint di Spa. Max Verstappen ha giocato come meglio non poteva le sue carte ed ha superato il poleman Oscar Piastri sul rettilneo del Kemmel andando poi a vincere. Un'azione perfetta quella dell'olandese, che ha sfruttato al meglio il minor carico aerodinamico della sua Red Bull-Honda rispetto alle due McLaren-Mercedes, sfruttando subito l'occasione presentata dal lungo rettilineo che precede la variante di Les Combes.

Verstappen da quel momento è stato perfetto, non permettendo mai a Piastri di prendergli la scia. Grazie ad una maggiore velocità e ad una precisione maniacale nell'affrontare le curve lente per poi godere di una miglior trazione della sua RB21, Piastri non ha potuto fare nulla per tentare l'attacco alla RB21. Verstappen ha così vinto la sua prima gara Sprint del 2025, mentre l'australiano si è accontentato dei 7 punti del secondo posto.

Lando Norris, terzo al traguardo, ha subito perso la posizione a vantaggio di Charles Leclerc, che lo ha sorpreso al primo giro a Les Combes con una bella frenata. Ma la Ferrari ha dimostrato di essere inferiore nonostante la nuova sospensione posteriore e Norris lo ha superato al 4° giro recuperando poi il gap che si era creato con il duo di testa. Raggiunto il compagno di squadra, Norris non poteva fare granché perché era in DRS come Oscar.

Leclerc, superato da Norris, ha perso via via terreno chiudendo quarto a 9" da Norris e poco davanti alla Haas-Ferrari di Esteban Ocon. Il francese ha mantenuto la posizione di partenza ottenendo un grande risultato per il team americano a cui si aggiunge il settimo posto del bravo Oliver Bearman. Tra le due Haas, Carlos Sainz, sesto con la Williams-Mercedes ha preso un piazzamento che porta fiducia. L'ultimo punto lo ha preso Isack Hadjar, regolare ottavo con la Racing Bulls-Honda.

Lewis Hamilton ha terminato 15esimo superando alla fine Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli ha terminato 17esimo. Mattina disastrosa per la Alpine-Renault Pierre Gasly non ha potuto sfruttare la buona qualifica che lo aveva visto ottavo non partecipando di fatto alla gara per una perdita di acqua riscontrata sullo schieramento di partenza. Ha poi effettuato qualche giro per verificare che tutto fosse a posto in vista della qualifica. Franco Colapinto è partito dai box rimanendo ultimo.

Va sottolineato che pur su una pista fantastica come Spa, nei 15 giri della gara Sprint i sorpassi sono stati pochissimi. Con le monoposto vicine, con il DRS aperto, risultava parecchio complicato. E questo è uno degli aspetti negativi di questa Formula 1.

Sabato 26 luglio 2025, gara sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 15 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 0"753

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1"414

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 10"176

5 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 13"789

6 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 14"964

7 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 18"610

8 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 19"119

9 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 22"183

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 22"897

11 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 24"551

12 - George Russell (Mercedes) - 25"969

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 26"595

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 29"046

15 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 30"175

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 30"941

17 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 31"981

18 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 32"867

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 38"072

Ritirato

Pierre Gasly

Il campionato piloti

1.Piastri 241; 2.Norris 232; 3.Verstappen 173; 4.Russell 147; 5.Leclerc 124; 6.Hamilton 103; 7.Antonelli 63; 8.Albon 46; 9.Hulkenberg 37; 10.Ocon 27; 11.Hadjar 22; 12.Stroll 20; 13.Gasly 19; 14.Alonso, Sainz 16; 16.Lawson 12; 17.Tsunoda 10; 18.Bearman 8; 19.Bortoleto 4.

Il campionato costruttori

1.McLaren-Mercedes 473; 2.Ferrari 227; 3.Mercedes 210; 4.Red Bull-Honda 180; 5.Williams-Mercedes 62; 6.Sauber-Ferrari 41; 7.Racing Bulls-Honda 37; 8.Aston Martin-Mercedes 36; 9.Haas-Ferrari 35; 10.Alpine-Renault 19.