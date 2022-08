GP di Spa, prove libere 2: Verstappen comanda su Leclerc, ma nel GP partiranno ultimi

Partiranno dall'ultima fila, ma intanto occupano la prima e seconda posizione del 2° turno libero di Spa. Max Verstappen con la Red Bull-Honda ha comunque confermato la bontà della RB18 e il proprio stato di forma, ma altrettanto ha fatto Charles Leclerc, secondo con la Ferrari. La differenza è piuttosto consistente, 862 millesimi, ma va detto che non hanno lavorato per la prestazione pura, piuttosto sulla gara. Nel finale della sessione è caduta anche qualche goccia di pioggia, come nel primo turno.

GP Spa, prove libere 1: Ferrari davanti, ma Leclerc partirà dall'ultima fila con Verstappen per cambio del motore

Bene la McLaren-Mercedes, terza con Lando Norris e a due decimi da Leclerc, poi si conferma nella top 5 la Aston Martin-Mercedes con Lance Stroll, ottimo quarto davanti alla seconda Ferrari di Carlos Sainz, che ha assaggiato la nuova ghiaia di Spa. Lewis Hamilton, che ha per lo più provato con gomme dure, è sesto dopo anche un brivido alla Eau Rouge quando aveva iniziato a piovere. L'Alpine-Renault è settima con il... dimissionario Fernando Alonso. In salita l'inizio di weekend per Sergio Perez, decimo con la seconda Red Bull. Giornata complicata per Mick Schumacher con la Haas-Ferrari, che sembra non riuscire ad avere il passo.



Venerdì 26 agosto 2022, libere 2



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'45"507 - 20 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'46"369 - 21

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'46"589 - 17

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'46"635 - 16

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'46"649 - 20

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'46"893 - 18

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'46"975 - 19

8 - George Russell (Mercedes) - 1'47"042 - 22

9 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'47"255 - 18

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'47"346 - 15

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'47"520 - 15

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'47"617 - 21

13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'47"658 - 16

14 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'47"782 - 19

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'47"867 - 19

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'47"944 - 21

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'48"208 - 19

18 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'48"419 - 21

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'48"612 - 14

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'49"941 - 23