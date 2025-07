GP di Spa, qualifica: Norris conquista la pole su Piastri, ottimo terzo Leclerc, male Hamilton e Antonelli

Dopo la qualifica Sprint che lo aveva visto piazzarsi terzo a ben 6 decimi dal compagno di squadra Oscar Piastri, Lando Norris non appariva particolarmente preoccupato ed aveva dichiarato: "E' soltanto venerdì...". Come dire, poco mi interessa il format Sprint, quel che conta è la qualifica del Gran Premio. Ed ecco che Norris nel momento clou del weekend di Spa, ha fatto sua la pole, la quarta stagionale e la ottava, su tredici, per la McLaren-Mercedes.

Norris ha segnato il tempo di 1'40"562 nel suo primo tentativo del Q3, mentre Piastri non aveva fatto meglio di 1'40"751 con Max Verstappen ancora più lontano, 1'41"078, lamentando la mancanza di aderenza dopo aver modificato il carico aerodinamico (che era scarico ed impiegato nella gara Sprint) della sua Red Bull-Honda. Charles Leclerc invece, era quarto a 8 decimi da Norris, 1'41"339.

Nel secondo e decisivo push, Norris ha tremato perché non si è migliorato, ma è stato graziato da Piastri non perfetto nel suo giro finale che ha chiuso in 1'40"647, tenendosi a 85 millesimi dal compagno. La McLaren è stata dominante, raccogliendo la terza doppietta 2025 in qualifica e, soprattutto, mettendo tra sè e la Ferrari e la Red Bull 338 e 341 millesimi.

Leclerc con un bel giro è riuscito a scavalcare Verstappen e a togliere quasi mezzo secondo al tempo realizzato nel primo tentativo. Il monegasco ha concluso in 1'40"900 battendo per un nulla, 3 millesimi, l'olandese vincitore della gara Sprint. Finalmente, questo weekend è tornato il sorriso sul volto di Leclerc, la sospensione posteriore nuova sembra fornire buone sensazioni al contrario della qualifica Sprint, quando ancora erano stati percorsi pochi chilometri dopo un unico turno libero. Chi non si aspettava di ritrovarsi quarto è Verstappen, la cui RB21 ha perso la velocità evidenziata venerdì e nella gara Sprint di stamane.

Lewis Hamilton ha deluso. Nel Q1, nel suo ultimo giro veloce che lo toglieva dal fondo classifica, si è piazzato settimo alle spalle di Leclerc, ma subito dopo il suo crono è stato cancellato per track limits, è andato oltre la linea bianca all'interno del Raidillon, la curva 4. Di conseguenza, Hamilton è precipitato 16esimo e fuori dal Q2. Un vero peccato perché sembrava che Lewis avesse finalmente la SF25 in mano e invece...

Al contrario, in casa Red Bull sono scattati gli applausi per Yuki Tsunoda che dopo ben sei Q3 fallite, ha svolto una sessione intensa terminata al settimo posto a quasi quattro decimi da Verstappen. Le malelingue, potrebbero sostenere che la cacciata di Christian Horner ha cambiato qualcosa nel team Red Bull per quanto riguarda la competitività della seconda monoposto...

Prestazione notevole per Alexander Albon che si è inventato nel finale un giro da urlo che lo ha portato in quinta posizione con la Williams-Mercedes. Per lui è il miglior piazzamento in qualifica del 2025, prima vantava un sesto posto a Melbourne. La Williams ha portato a Spa diverse modifiche adottate sulla FW47 e qualcosa è cambiato evidentemente. Non ne ha approfittato Carlos Sainz, malamente 15esimo.

Pochi sorrisi nel box Mercedes. George Russell dopo la delusione nella Sprint, è riuscito a prendersi il sesto tempo, comunque poca cosa per chi sperava di lottare per le primissime posizioni. Disappunto per Andrea Kimi Antonelli che si è reso protagonista di una pessima qualifica, non superando il Q1 e risultando 18esimo. Questa fa il paio con l'ultima posizione nella qualifica Sprint causa testacoda. Non proprio quel che ci si aspettava sul circuito più difficile e affascinante del calendario. Nelle precedenti qualifiche, Antonelli aveva sempre centrato la Q3, questa è la quarta volta che non gli riesce.

La palma del miglior rookie va così a Isack Hadjar, brillante con la Racing Bulls-Honda. Il francese si è esaltato superando il Q1, il Q2 e classificandosi ottavo davanti all'altrettanto bravo Liam Lawson, compagno di squadra. L'ultimo posto della top 10 spetta a Gabriel Bortoleto con la Sauber-Ferrari. Pensate, il brasiliano era rimasto fuori dal Q1, 16esimo, poi la cancellazione del tempo a Hamilton lo ha promosso nel Q2 e lui si è preso anche il Q3. Peggio è andata al suo compagno Nico Hulkenberg, 14esimo.

Tutto sommato positiva la sesta fila delle due Haas-Ferrari con Esteban Ocon davanti a Oliver Bearman. Il francese ha sbagliato qualcosa nel terzo settore, l'inglese subito alla Source. Potevano entrare in Q3, ma va bene lo stesso. Nessun miracolo questa volta da parte di Pierre Gasly, 13esimo con l'Alpine-Renault che ha Franco Colapinto 17esimo. Disastro totale per l'Aston Martin-Mercedes, in ultima fila con Fernando Alonso e Lance Stroll.

Sabato 26 luglio 2025, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'40"562 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'40"647 - Q3

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'40"900 - Q3

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'40"903 - Q3

5 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'41"201 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'41"260 - Q3

7 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'41"284 - Q3

8 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'41"310 - Q3

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'41"328 - Q3

10 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'42"387 - Q3

11 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'41"525 - Q2

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'41"617 - Q2

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'41"633 - Q2

14 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'41"707 - Q2

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'41"758 - Q2

16 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'41"939 - Q1

17 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'42"022 - Q1

18 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'42"139 - Q1

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'42"385 - Q1

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'42"502 - Q1