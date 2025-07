GP di Spa, qualifica Sprint: grande pole di Piastri che batte Verstappen, Leclerc quarto, Hamilton tradito dalla SF25?

E' di Oscar Piastri la pole nella qualifica Sprint di Spa. Il leader della classifica mondiale è stato superlativo come nel turno libero dove aveva battuto Max Verstappen di 404 millesimi, 1'42"022 contro 1'42"426. Nella sessione che ha determinato la griglia di partenzxa della gara Sprint, invece, Piastri ha nuovamente battuto l'olandese della Red Bull-Honda, ma di 477 millessimi. I tempi sono scesi nettamente, la pole registrata è stata di 1'40"510, Verstappen si è fermato sul 1'40"987. Per Piastri è la prima pole stagionale in una qualifica Sprint, mentre nelle qualifiche ufficiali ne ha conquistate quattro, tutte quest'anno.

Lando Norris con l'altra McLaren non è riuscito ad essere veloce come il compagno di squadra. L'inglese ha chiuso terzo in 1'41"128, 6 decimi il distacco rimediato..Tra le due McLaren, il solito guasta feste Verstappen. La RB21 ha portato diverse novità aerodinamiche, ma il divario dalla McLaren per ora è rimasto piuttosto notevole. Verstappen ci ha messo molto del suo e non poteva fare di più. Negativa invece, la sessione del suo compagno Yuki Tsunoda, 12esimo e quindi fuori dal Q2.

La Ferrari partirà, nella gara Sprint, dalla quarta piazzola della seconda fila con Charles Leclerc. Si sta cercando di comprendere la funzionalità della nuova sospensione posteriore provata per pochi chilometri al Mugello e poi portata direttamente a Spa. Per ora non si è visto alcun miglioramento particolare, la McLaren è avanti di quasi 8 decimi. E' andata molto peggio a Lewis Hamilton che ha subìto un bloccaggio del posteirore della sua SF25 mentre scalava le marce per affrontare la Bus Stop, la variante finale. Problema del cambio o Hamilton ha scalato troppo rapidamente provocandone il testacoda? Era il suo secondo tentativo, nel primo aveva commesso un errore alla curva 14 per un leggero sovrasterzo.

Clamorosa la quinta posizione di Esteban Ocon con la Haas-Ferrari. Il francese a Spa riesce spesso a fare la differenza e la sua prestazione ricorda quella del lontano 2018 quando nella qualifica ufficiale con la Force India su questa pista segnò il terzo tempo sorprendendo l'intero paddock. E benissimo ha fatto anche il suo compagno Oliver Bearman, settimo, dimenticando in fretta l'errore nel turno libero. Una grande prestazione per il team americano.

Tra le due monopsoto di Gene Haas, si è inserito un eccellente Carlos Sainz, protagonista di una delle sue migliori prove con la Williams-Mercedes. Il team inglese ha portato a Spa parecchie novità che lo spagnolo, per un problema tecnico nel turno libero, non ha potuto verificare. Ma nella sessione della qualifica Sprint, ha compiuto notevoli progressi arrivando a siglare la sesta prestazione mentre il suo compagno Alexander Albon non ha scollinato dal Q1 ed è 16esimo.

Come spesso gli accade, Pierre Gasly riesce a compiere veri miracoli con la Alpine-Renault tanto che è stato battezzato il Verstappen del team francese, nel senso che riesce ad andare ben oltre le prestazioni modeste della monoposto. Gasly ha superato il Q1 e il Q2 piazzandosi ottavo davanti al connazionale Isack Hadjar.

Ancora una volta, il rookie della Racing Bulls-Honda ha saputo farsi valere portando il team di Faenza nella top 10 fallita per poco dal suo compagno Liam Lawson, 11esimo. Bella anche la qualifica di Gabriel Bortoleto, decimo con la Sauber-Ferrari che, invece, ha visto l'eroe di Silverstone Nico Hulkenberg fermarsi al 17esimo posto.

Disastrosa la qualifica Sprint per la Mercedes. George Russell non è riuscito a superare il Q2 e partirà 13esimo. Male Andrea Kimi Antonelli, finito in testacoda alla curva 14. Con le gomme parecchio danneggiate non ha potutto far molto e partirà ultimo. Al suo fianco in decima fila un Franco Colapinto che, non ci stanchiamo di sottolinearlo, è sempre più inguardabile. Per lui, per Antonelli, per Hamilton, ci sarà modo di riscattarsi nella qualifica del Gran Premio.

Una curiostià. Proprio Hamilton e Antonelli, precipitati a fondo griglia a Spa, sono stati i due piloti che nelle precedenti qualifiche Sprint di Shanghai e Miami avevano siglato la pole.

Venerdì 25 luglio 2025, qualifica sprint

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'40"510 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'40"987 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'41"128 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'41"278 - Q3

5 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'41"565 - Q3

6 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'41"761 - Q3

7 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'41"857 - Q3

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'41"959 - Q3

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'41"971 - Q3

10 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'42"176 - Q3

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'42"169 - Q2

12 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'42"184 - Q2

13 - George Russell (Mercedes) - 1'42"330 - Q2

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'42"453 - Q2

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'42"832 - Q2

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'43"212 - Q1

17 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'43"217 - Q1

18 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'43"408 - Q1

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'43"587 - Q1

20 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'45"394 - Q1