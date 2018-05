GP di Spagna, due Mercedes in prima fila, Vettel con la Ferrari è terzo

BARCELLONA - Come avviene dal 2013 pole position Mercedes al Gran Premio di Spagna. Il campione del mondo Lewsi Hamilton è tornato a graffiare e, stabilendo il nuovo record del tracciato, si è assicurato la partenza in testa al gruppo per la gara di domani. A fianco a lui un eccellente Valtteri Bottas staccato di appena 4 centesimi quindi le due Ferrari in seconda fila con Sebastian Vettel a poco più di un decimo dal britannico che è riuscito a fare meglio del compagno di squadra finlandese.

In terza fila le due Red Bull staccate però di oltre mezzo secondo con l'olandese Max Verstappen che è riuscito a precedere l'australiano Daniel Ricciardo. Chiudono la top ten la Haas di Magnussen, la McLaren di Alonso, la Renault di Sainz e l'altra Haas di Grosjean. Contrariamente a quanto si poteva pensare Lewis ha girato in Q3 con le rosse supersoft, mentre le Ferrari e Ricciardo hanno fatto il secondo assalto con le gialle soft. Domani tutti i migliori scatteranno con le soft e qualcuno proverà a fare una sola sosta passando alle medie. Sul circuito di Montmelò è molto importante partire davanti perché non è molto facile superare.