GP di Spagna, libere 1: Norris guida il gruppo, bene la Ferrari terza e quarta con Hamilton e Leclerc

Imola, Monte Carlo, Montmelò, tutto in tre settimane. Un vero frullatore la F1 di oggi che approda in Catalogna, sul tracciato che sorge a una mezzora da Barcellona. La grande novità di questo weekend è rappresentata dalla novità tecnica regolamentare che coinvolge le ali anteriori e la loro flessibilità, non più concessa come fino a Monaco. Cambieranno i valori in campo o no?

I primi risultati determinati dal primo turno libero del GP di Spagna, dicono che nulla è stato stravolto. Davanti a tutti. e con un tempo notevole (1'13"718), Lando Norris con la McLaren-Mercedes che ha lasciato a quasi 4 decimi la Red Bull-Honda di Max Verstappen. Andrea Stella, team principal McLaren, aveva avvisato che la modifica dell'ala anteriore non avrebbe stravolto le prestazioni della MCL39, competiitiva per ben altri motivi, spegnendo così le speranze di coloro che vedevano soltanto in quell'aspetto l'efficacia della monoposto inglese. Ma vedremo nel corso del weekend spagnolo se ci saranno sorprese o meno.

Chi si è subito portato nelle zone alte della classifica, è stato Verstappen. Solitamente il venerdì la Red Bull nelle precedenti tappe del mondiale faticava, oggi ha inziiato al meglio. Come la Ferrari, ottima terza con Lewis Hamilton, particolarmente veloce e davanti a Charles Leclerc. Anche per il team italiano, un avvio di weekend decisamente positivo. Sotto tono invece, Oscar Piastri, il capo classifica del Mondiale, quinto con la seconda McLaren.

Continua a stupire la Racing Bulls-Honda, sesta con Liam Lawson, che sembra tornato quello dei tempi belli, e ottava con Isack Hadjar. Tra le due monoposto del team di Faenza si è inserita la Haas-Ferrari di Oliver Bearman, in "palla" fin dai primi chilometri. La squadra americana ha utilizzato sulla seconda vettura, per questo turno, il tester Ryo Hirakawa.

Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull è nono davanti alla Alpine-Renault di Pierre Gasly. La squadra del costruttore francese non è in vendita, come ha detto il CEO Renault Luca De Meo per spegnere le voci di una possibile cessione a qualche gruppo esterno. Intanto, il sostituto di Jack Doohan in casa Alpine, Franco Colapinto, continua e essere fisso in ultima posizione.

La Mercedes e la Williams sono state le uniche squadre a non montare le gomme soft, soltanto medie e hard. Questo spiega la posizione in classifica di George Russell, Andrea Kimi Antonelli e Carlos Sainz oltre che il debuttante assoluto in un fine settimana di Gran Premio, Victor Martins. Il francese che corre in F2 è parte della Academy Williams ed ha ricevuto questa bella opportunità.

Cosa dice la nuova regola tecnica

"Applicando un carico di 100 kg simmetricamente su entrambi i lati della vettura, la flessione verticale non deve superare i 10 mm (prima era 15 mm) e quando applicato a un solo lato della vettura, la flessione verticolare non deve superare i 15 mm (prima era 20 mm). Per quanto riguarda la flessibilità dei flap dell'ala anteriore, non possono flettersi più di 3 mm (prima era 5 mm) misurati lungo l'asse di carico quando viene applicato un carico di 6 kg perpendicolarmente al flap.

Venerdì 30 maggio 2025, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"718 - 29 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'14"085 - 18

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'14"096 - 29

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'14"238 - 31

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"294 - 28

6 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'14"339 - 28

7 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'14"597 - 26

8 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'14"605 - 26

9 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'14"643 - 27

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'14"746 - 28

11 - George Russell (Mercedes) - 1'14"751 - 32

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"786 - 24

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"798 - 20

14 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'14"865 - 21

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'14"935 - 26

16 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'15"155 - 23

17 - Ryo Hirakawa (Haas-Ferrari) - 1'15"298 - 23

18 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'15"369 - 31

19 - Victor Martins (Williams-Mercedes) - 1'15"522 - 26

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'15"530 - 19