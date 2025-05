GP di Spagna, libere 2: McLaren si conferma leader, ma con Piastri. I piloti Ferrari si lamentano della SF25

Sempre McLaren è. Anche nel secondo turno libero, la MCL39 è risultata la più veloce del lotto, ma questa volta non con Lando Norris, primo nella sessione iniziale in 1'13"718, bensì con Oscar Piastri, che ha abbassato il limite di un secondo ottenendo il crono di 1'12"760. Si chiude così la tanto attesa giornata di prove libere del GP di Spagna, che vedeva il debutto delle nuove ali anteriori richieste dal regolamento tecnico per ridurne la flessibilità. Ma nulla è cambiato, da quanto è emerso dalle sessioni del venerdì.



La McLaren rimane dominante e non poteva essere diversamente, non è certo una semplice ala anteriore che può determinare la competitività di una monoposto di F1, come alcuni volevano far credere gettando discredito sul gran lavoro del team diretto da Andrea Stella. Certo, sarà la qualifica a dare i valori finali, ma per il momento registriamo la superiorità della McLaren che ha lasciato a quasi tre decimi la Mercedes di George Russell.



Nel primo turno, il team diretto da Toto Wolff non aveva montato le gomme soft, cosa fatta nella seconda sessione con eccellenti risultati. Russell ha preceduto di 24 millesimi una Red Bull-Honda, ovviamente quella di Max Verstappen, decisamente aggressiva e che sta facendo intendere a tutti (McLaren in primis) che è con lei che si dovranno fare i conti finali. Andrea Kimi Antonelli con la seconda Mercedes è risultato ottimo sesto mentre Yuki Tsunoda con l'altra Red Bull non riesce ad essere continuo nelle prestazioni ed ha chiuso 13esimo.



Norris, leader della prima sessione, è quarto e con lo stesso identico tempo di Verstappen: 1'13"070. La Ferrari esce da questa giornata depressa. Con i tempi che si abbassavano sono emerse le magagne della SF25. Lewis Hamilton ha definito inguidabile la sua vettura ed è 11esimo, Charles Leclerc ha cambiato set-up in continuazione ed ha terminato quinto a mezzo secondo da Piastri. E dire che si attendevano risultati ben migliori considerando le novità tecniche portate in Spagna.

Davanti ai suoi tifosi, Fernando Alonso ha portato la Aston Martin-Mercedes al settimo posto, problemi tecnici invece per il suo compagno Lance Stroll. Bella prestazione di Pierre Gasly con la Alpine-Renault, ottavo, mentre Franco Colapinto rimane inchiodato in ultima posizione. Nuovamente in top 10 le due Racing Bulls-Honda con Isack Hadjar nono e Liam Lawson decimo. Bene Nico Hulkenberg, 12esimo con la Sauber-Ferrari. Hanno faticato Williams e Haas (testacoda di Oliver Bearman che aveva brillato nel primo turno), oltre a Gabriel Bortoleto con la seconda Sauber.

Venerdì 30 maggio 2025, libere 2

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"760 - 28 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'13"046 - 32

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'13"070 - 30

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"070 - 31

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"260 - 33

6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'13"298 - 31

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"301 - 28

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'13"385 - 30

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'13"400 - 29

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'13"494 - 29

11 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'13"533 - 29

12 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'13"592 - 30

13 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'13"683 - 31

14 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'13"721 - 34

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"839 - 32

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"839 - 17

17 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'13"959 - 27

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'14"005 - 30

19 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'14"126 - 20

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'14"303 - 31