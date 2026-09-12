GP di Spagna, libere 3: comandano sempre Antonelli e Leclerc, incidenti per Hamilton e Bearman

Come nel secondo turno libero di venerdì, sono Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc a guidare il gruppo. Nel terzo turno libero sul nuovo tracciato del Madring, il leader del Mondiale F1 si è ripetuto occupando con la Mercedes la prima posizione col tempo di 1'32"797, A poco meno di due decimi, Leclerc ha contenuto il divario con la sua Ferrari, buon segnale che ha confermato la competitività della SF-26.

E' andata peggio a Lewis Hamilton che all'ultima curva, mentre stava spingendo forte, è andato dritto contro le barriere. Con l'ala anteriore incastrata sotto le ruote, mentre era uscita la bandiera rossa, ha disperatamente tentato di raggiungere i box, tra l'altro con la gomma anteriore destra forata, ma consigliato dal suo ingegnere, si è fermato lungo il tracciato per non danneggiare ulteriormente la sua monoposto in vista della qualifica.

Gp Spagna, prove libere 3



C'è la risalita della McLaren-Mercedes. Venerdì parevano in difficoltà, ma stamane Oscar Piastri e Lando Norris hanno occupato il terzo e quarto posto vicinissimi, come tempi, a Leclerc. Poco più distante, Max Verstappen con la Red Bull-Ford, poi George Russell che dopo il guizzo nel primo turno libero, non riesce a essere produttivo come dovrebbe.

Le due Audi sono entrate in Top 10 con Nico Hulkenberg ottavo e Gabriel Bortoleto decimo. Il tedesco in uno dei suoi giri veloci ha dovuto evitare con grande istinto Pierre Gasly e Oscar Piastri che procedevano lentamente in un punto cieco del tracciato. Gasly a sua volta era stato rallentato dal pilota McLaren, dopo di che non è stato lesto nello spostarsi fuori traiettoria.

Arvid Lindblad ha perso la prima mezzora del turno perché i meccanici Racing Bulls erano ancora intenti a sistemare la sua 03 danneggiata nell'incidente della seconda sessione. E' stato necessario cambiare la scocca. A turno praticamente concluso, grosso incidente di Oliver Bearman che ha semi distrutto la sua Haas-Ferrari dopo un errore. Alexander Albon, a inizio turno ha subito urtato le barriere fermandosi ai box dai quali non è più uscito. Dritti innocui di Carlos Sainz e Lance Stroll.

Sabato 12 settembre 2026, libere 3

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'32"797 - 13 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"963 - 13

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"986 - 12

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"033 - 13

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'33"172 - 9

6 - George Russell (Mercedes) - 1'33"499 - 11

7 - Liam Lawson (Red Bull-Ford) - 1'33"902 - 14

8 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'33"933 - 14

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'34"284 - 5

10 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'34"288 - 15

11 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'34"346 - 14

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'34"430 - 12

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'34"481 - 12

14 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'34"505 - 7

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Ford) - 1'34"565 - 12

16 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'34"971 - 13

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'35"020 - 17

18 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'35"464 - 15

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'35"570 - 12

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'36"441 - 13

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'36"670 - 13

22 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - senza tempo - 2