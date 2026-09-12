GP di Spagna, qualifica: Norris batte Antonelli per 11 millesimi, Hamilton è quarto davanti a Leclerc

Gran colpo di Lando Norris nella qualifica del Madring. In difficoltà nelle prove libere, sesto dopo il primo tentativo, il campione del mondo del team McLaren-Mercedes nel secondo push finale si è superato e nonostante un piccolo errore nell'ultima curva, è riuscito a passare dal tempo di 1'32"525 a 1'31"824 togliendo qualcosa come 7 decimi. Per Norris è la terza pole stagionale dopo Budapest e Zandvoort, la 19esima in carriera (la prima è datata 2021 sul circuito di Sochi).

Hamilton quarto con la Ferrari

Sembrava una questione tra la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. L'inglese dopo l'iniziale push era primo con 1'32"079, dietro di lui il bolognese in 1'32"140. Ma le cose sono rapidamente cambiate. Hamilton ha terminato la tornata finale in 1'32"013, un piccolo miglioramento per lui, Antonelli ha invece tolto 3 decimi chiudendo in 1'31"835. Ma come detto, è poi arrivato Norris che ha strappato ad Antonelli la possibile pole facendo scalare Hamilton in seconda fila.

La differenza tra Norris e Antonelli è stata di appena 11 millesimi e i primi cinque classificati sono racchiusi in 0"195, a dimostrazione del livello altissimo di guida su un tracciato di ben 5,4 km e circondato da muretti. Sotto la bandiera a scacchi c'è poi stata un'altra sorpresa, rappresentata da Max Verstappen. Quinto nel primo push con la sua Red Bull-Ford, l'olandese è passato da 1'32"333 a 1'31"964, a 140 millesimi da Norris. Un giro finale di notevole fattura quello di Verstappen che ha scalzato Hamilton, con il quale dividerà la seconda fila. A detta del team principal Ferrari, Frederic Vasseur, Lewis ha commesso un piccolo errore nella parte finale del giro di preparazione che gli ha fatto perdere qualcosa nel primo settore una volta che si è lanciato.

Leclerc quinto

Charles Leclerc è quinto, quindi in terza fila. Il suo primo giro "tirato" è stato di 1'32"285 e risultava quarto, poi ha ottenuto il crono di 1'32"019 per un soffio, 6 millesimi, peggio di Hamilton. Dopo quanto accaduto a Zandvoort e Monza con Leclerc che ha fatto perdere tempo e punti al compagno, vedremo se la Ferrari impartirà qualche ordine di squadra impedendo ai due "cavallini" di perdere tempo l'un con l'altro. Superare sarà quasi impossibile al Madring, sarà decisiva la partenza e la strategia del cambio gomme.

Due piloti hanno deluso non poco. Il primo è George Russell che con l'altra Mercedes non ha fatto meglio del sesto crono in 1'32"149. Inizialmente era terzo con 1'32"265, ma ha limato troppo poco rimanendo a 0"325 da Norris. A non convincere è stato anche Oscar Piastri, settimo e a ben 0"470 dal compagno e poleman. Un boccone decisamente amaro per colui che nella prima metà del campionato 2025 sembrava imbattibile.

Liam Lawson con la seconda Red Bull non ha entusiasmato chiudendo ottavo davanti a un notevole Franco Colapinto. L'argentino del team Alpine-Mercedes è riuscito a stupire entrando nel Q3 e battendo sonoramente il compagno Pierre Gasly, poleman a Monza, ma soltanto 14esimo. E in top 10 è entrato il sempre bravo Arvid Lindblad con la Racing Bulls-Ford. In sesta fila le due Audi, con Nico Hulkenberg 11esimo davanti a Gabriel Bortoleto.

Gli idoli locali Carlos Sainz (nato e cresciuto proprio a Madrid, padrino di questo circuito) e Fernando Alonso non hanno superato il Q1. Oliver Bearman con la Haas-Ferrari non ha partecipato alla qualifica dopo l'incidente nel terzo turno libero. Un problema tecnico ha impedito a Lance Stroll di segnare un tempo nel Q1

Sabato 12 settembre 2026, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"824 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"835 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'31"964 - Q3

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'32"013 - Q3

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"019 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'32"149 - Q3

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"294 - Q3

8 - Liam Lawson (Red Bull-Ford) - 1'32"316 - Q3

9 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'32"903 - Q3

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'33"041 - Q3

11 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'33"223 - Q2

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'33"388 - Q2

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'33"667 - Q2

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'33"753 - Q2

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Ford) - 1'34"084 - Q2

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"532 - Q2

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'35"312 - Q1

18 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'35"388 - Q1

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'35"913 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'38"011 - Q1

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - senza tempo - Q1

22 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - senza tempo - Non partecipato