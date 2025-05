GP di Spagna, qualifica: Piastri strappa la pole a Norris, Verstappen terzo, Ferrari quinta con Hamilton

Se la giocavano loro due, Oscar Piastri e Lando Norris. Come le prove libere avevano evidenziato, la McLaren-Mercedes sul circuito di Montmelò era nettamente superiore, poche possibilità avevano gli avversari di poter lottare per la pole. E così è stato. Nel primo push Norris si è messo in cima alla classifica con il tempo di 1'11"819 e Piastri secondo in 1'11"836. Poi, nel giro finale e decisivo, Piastri è stato perfetto chiudendo in 1'11"546, quasi tre decimi in meno, mentre Norris ha abbassato il suo limite di pochi centesimi, 1'11"755. Piastri, leader del Mondiale con 3 punti di vantaggio sul compagno di squadra, ha così festeggiato la quarta pole stagionale dopo Shanghai, Sakhir e Imola.

La nuova regola che limita la flessibilità delle ali anteriori non ha affatto penalizzato le prestazioni della MCL39, come era logico prevedere benché qualcuno sperasse che le cose sarebbero cambiate. Il team principal Andrea Stella aveva chiaramente detto, anche divertito, che i rivali anziché concentrarsi sulle ali anteriori della sua monoposto, avrebbero dovuto lavorare di più e meglio. E il sorriso beffardo di Stella era evidente al termine della qualifica. Dove è che Piastri ha battuto Norris? In tutti e tre i settori del tracciato. Nel primo, 21"259 contro 21"270, nel secondo 28"580 contro 28"709, nel terzo 21"707 contro 21"776.

In seconda fila si accomoderà la Red Bull-Honda di Max Verstappen. L'olandese ha spinto forte, ma si è fermato sul crono di 1'11"848, a 302 millesimi da Piastri. E' riuscito a essere più rapido di Piastri nel tratto finale del circuito (21"680), ma ha perso parecchio negli altri due settori. Clamorosamente ultimo invece, Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull. E dire che non ha avuto problemi alla sua vettura o di traffico in pista. Quarta prestazione per la Mercedes di George Russell. Curiosamente, l'inglese ha siglato lo stesso crono di Verstappen, 1'11"848, ma lo ha realizzato dopo il campione del mondo e quindi in classifica è risultato quarto. Più rapido di Verstappen nel primo settore, Russell ha perso tutto nella terza parte. Bene in Mercedes anche Andrea Kimi Antonelli, buon sesto in 1'12"111. Un buon segnale per il rookie 18enne bolognese che a Imola e Monte Carlo non aveva centrato la Q3.

Tra le due Mercedes... l'ex pilota Mercedes. Lewis Hamilton è quinto in 1'12"045 e per la seconda volta quest'anno ha fatto meglio di Charles Leclerc, solo settimo in 1'12"131. Il monegasco ha effettuato un solo tentativo, e nella prima parte della qualifica, per cercare di risparmiare gomme in vista della gara. Una scelta strana, particolare, e vedremo se pagherà nel corso del Gran Premio. Grande prestazione per Pierre Gasly, ottavo con una Alpine-Renault apparsa rigenerata. Ma non per Franco Colapinto, che per un problema tecnico si è dovuto arrendere nel corso del Q1. Applausi per Isack Hadjar, il rookie francese della Racing Bulls-Honda, nono, mentre il suo compagno Liam Lawson è rimasto fuori dalla top 10 dopo le ottime prove libere svolte. Hadjar aveva rischiato nel Q1 passando nel Q2 per soli 51 millesimi su Nico Hulkenberg, primo degli esclusi.

Davanti al suo pubblico, bella soddisfazione per Fernando Alonso, decimo con la Aston Martin-Mercedes e per la terza volta consecutiva nel Q3. Cercava qualcosa di più la Williams-Mercedes, 11esima con Alexander Albon che si è giocato l'ingresso nel Q3 con Gasly, sfida persa per 30 millesimi. Male Carlos Sainz, addirittura soltanto 18esimo. Bella prestazione di Gabriel Bortoleto, 12esimo con la Sauber-Ferrari, la migliore della stagione.

Sabato 31 maggio 2025, qualifica

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"546 - Q3

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"755 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"848 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'11"848 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'12"045 - Q3

6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'12"111 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'12"131 - Q3

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"199 - Q3

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'12"252 - Q3

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"284 - Q3

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"641 - Q2

12 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'12"756 - Q2

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'12"763 - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"058 - Q2

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'13"315 - Q2

16 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'13"190 - Q1

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'13"201 - Q1

18 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'13"203 - Q1

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'13"334 - Q1

20 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'13"385 - Q1