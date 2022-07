GP di Spielberg, prove libere 2: nella simulazioni gara, la Ferrari comanda con Sainz e Leclerc

Seconda sessione di prove libere del GP di Austria e come quando accade nel weekend del format in cui vi è la gara Sprint, i team hanno lavorato soltanto in simulazione gara avendo già svolto la qualifica ieri. E dunque, la Ferrari è emersa con Carlos Sainz davanti a tutti in 1'08"610 (tempo ovviamente alto rispetto alla qualifica) seguito da Charles Leclerc in 1'08"660. Risultato confortante per la Ferrari che ha preceduto la Red Bull-Honda di Max Verstappen, che però ha provato con gomme medie e non con le soft. Un ottimo passo lo ha evidenziato l'Alpine-Renault, quarta con Fernando Alonso e quinta con Esteban Ocon. La Mercedes, i cui meccanici hanno lavorato sodo fino allo svolgimento del turno per riparare le W13 danneggiate in qualifica, è risultata settima con George Russell e nona con Lewis Hamilton, solo 14 i giri coperti dal sette volte campione del mondo.

Sabato 9 luglio 2022, prove libere 2

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'08"610 - 40 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'08"660 - 43

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'08"778 - 32

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'08"832 - 21

5 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'08"848 - 24

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'09"179 - 36

7 - George Russell (Mercedes) - 1'09"240 - 33

8 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'09"251 - 26

9 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'09"350 - 14

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'09"519 - 38

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'09"525 - 43

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'09"579 - 37

13 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'09"602 - 44

14 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'09"665 - 36

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'09"700 - 32

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'09"740 - 34

17 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) .- 1'09"852 - 34

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'09"960 - 34

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'10"005 - 39

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'10"261 - 36