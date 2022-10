GP di Suzuka, prove libere 1: Alonso nella pioggia precede le due Ferrari

Torna la F1 in Giappone e il primo impatto sulla bellissima pista di Suzuka, seconda soltanto a quella belga di Spa, è complicato perché nel primo turno libero la pioggia battente ha accolto i dieci team del Mondiale. Pochi giri quindi per i venti piloti presenti nonostante il pubblico che si è comunque presentato numeroso per salutare la F1, assente dal Giappone nel 2020 e 2021 per Covid. Fernando Alonso, vecchio conoscitore di ogni segreto di Suzuka, ha portato l'Alpine-Renault davanti alle due Ferrari che comandavano la classifica con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Alonso con le gomme intermedie rain, utilizzate da tutti oltre alle full wet, ha ottenuto il tempo di 1'42"248, tre decimi in meno del connazionale della Ferrari, secondo in 1'42"563 mentre Leclerc, per lui una divagazione nella ghiaia, ha concluso terzo in 1'42"634. Il team italiano ha portato un nuovo fondo per la F1-75. L'Alpine-Renault ha salutato anche il quarto posto di Esteban Ocon, 1'43"022 il suo crono. Notevole la quinta prestazione per Kevin Magnussen con la Haas-Ferrari di poco davanti alla Red Bull-Honda di Max Verstappen, soltanto 4 i giri compiuti dall'olandese come il suo compagno Sergio Perez. Mick Schumacher è settimo davanti a Lando Norris, Valtteri Bottas e il vincitore di Singapore a chiudere la top 10. Poche tornate per i piloti Mercedes.

Schumacher però, a sessione terminata, dopo le rituali prove di partenza, è riuscito nel giro di rientro ai box a perdere il controllo della sua monoposto andando a sbattere con una certa violenza contro il muro e danneggiando forte la sua VF-22. Un errore grave e incomprensibile, che di certo non mancherà di far infuriare il team principal Gunther Steiner.

Venerdì 7 ottobre 2022, libere 1

1 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'42"248 - 7 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'42"563 - 14

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'42"634 - 15

4 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'43"022 - 5

5 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'43"258 - 14

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'43"362 - 4

7 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'43"761 - 13

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'43"889 - 7

9 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'43"969 - 13

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'44"234 - 4

11 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'44"429 - 15

12 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'44"486 - 8

13 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'44"558 - 6

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'44"570 - 10

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'44"791 - 9

16 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"878 - 12

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'45"424 - 11

18 - George Russell (Mercedes) - 1'46"103 - 4

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'46"192 - 16

20 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'48"090 - 8