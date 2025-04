GP di Suzuka, prove libere 3: McLaren comanda con Norris e Piastri, Ferrari quarta con Leclerc

Ci sono sempre le due McLaren-Mercedes davanti a tutti a Suzuka. Il terzo turno libero, fermato da due bandiere rosse per i soliti fuocherelli che si scatenano sull'erba secca a bordo pista causa scintille impazzite sprigionate dalle monoposto, ha visto Lando Norris e Oscar Piastri occupare le prime due posizioni divisi da 26 millesimi. L'inglese e l'australiano sono stati gli unici a scendere sotto l'1'28", realizzando rispettivamente 1'27"965 e 1'27"991.

Ad avvicinare le due McLaren è stato il solo George Russell al volante della Mercedes. Il suo tempo di 1'28"077 a 112 millesimi dalla vetta, preoccupa non poco il team di Zak Brown mentre fa sorridere Toto Wolff in quanto la W14 sembra decisamente competitiva. E se lo è su un tracciato come quello di Suzuka che presenta un sunto di tutte le piste (curve veloci, lente, tornanti, chicane), in Mercedes possono sorridere. In ritardo è invece l'altra W14 affidata ad Andrea Kimi Antonelli, 13esimo e a un secondo dal compagno.

La Ferrari è quarta con Charles Leclerc e sesta con Lewis Hamilton. Il divario dalla McLaren rimane simile a quello delle prove libere di venerdì, tra i 4 e i 5 decimi. Non è poco e vedremo se in qualifica si troverà il modo di ridurre tale gap. Difficoltà anche in casa Red Bull-Honda con Max Verstappen quinto a mezzo secondo da Norris mentre Yuki Tsunoda si è piazzato nono a 3 decimi dall'olandese. Il giapponese, seppur a fatica, si sta adattando bene alla RB21 in questa sua prima uscita con la Red Bull.

Bello spunto di Alexander Albon, settimo con la Williams-Mercedes mentre il compagno Carlos Sainz è 11esimo. Bravo Pierre Gasly a portare la Alpine-Renault in ottava piazza. Jack Doohan dopo il brutto incidente di venerdì, grazie al gran lavoro dei meccanici ha portuto partecipare alla sessione chiudendo in 14esima posizione. Rimane nella top 10 la Racing Bulls-Honda: Isack Hadjar è decimo, rema forte anche Liam Lawson, 12esimo. In affanno l'Aston Martin-Mercedes come la Haas e la Sauber spinte dai motori Ferrari.

Sabato 5 aprile 2025, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'27"965 - 17 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'27"991 - 17

3 - George Russell (Mercedes) - 1'28"077 - 15

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"414 - 13

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"497 - 21

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'28"524 - 13

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"554 - 19

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"603 - 15

9 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'28"785 - 15

10 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'28"786 - 16

11 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'28"846 - 22

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'29"104 - 19

13 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'29"126 - 20

14 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'29"767 - 15

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"772 - 12

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'30"084 - 17

17 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'30"134 - 13

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'30"183 - 17

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"267 - 16

20 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'30"621 - 17