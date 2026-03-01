GP di Thailandia, domina Bezzecchi: 4 Aprilia ai primi 5 posti, Acosta con la Ktm in testa al Mondiale

Marco Bezzecchi con l'Aprilia ha vinto il Gran Premio di Thailandia, prima gara della stagione 2026 di MotoGp. Alle sue spalle Pedro Acosta con la Ktm e Raul Fernandez con l'Aprilia. Marc Marquez con la Ducati è uscito mentre era quarto per una foratura al gomma posteriore. «Ieri ho commesso un piccolo errore che ha avuto una grande conseguenza, quindi oggi era importante reagire. Abbiamo lavorato molto bene per tutto il weekend. Ho provato a fare una bella partenza, poi la moto era perfetta. Ringrazio il team Aprilia e tutti gli amici si sono svegliati in Italia ... e la mamma». Marco Bezzecchi festeggia la vittoria al Gp di Thailandia di MotoGP. «Leader del mondiale? Lo sono per un giorno. Dobbiamo essere contenti per il lavoro del team. Abbiamo spinto tantissimo nel lavoro. Devo ringraziare tutti della Ktm, la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno aiutato». Lo ha detto Pedro Acosta, ieri vincitore della gara Sprint ed oggi secondo nel Gp di Thailandia.