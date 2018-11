GP di Valencia, la pole è della Yamaha di Vinales, Valentino solo 16°

VALENCIA - La pole di Valencia se l’aggiudica Maverick Vinales che domani al via porterà per l’ultima volta il numero 25 sulla sua Yamaha, in attesa di passare al 12 dal 2019, come ha deciso per dare un taglio con il recente passato, avaro di soddisfazioni. Lo spagnolo, che cambierà anche capotecnico, è alla sesta pole in MotoGp, la prima di quest’anno. Con lui in prima fila la Suzuki del connazionale Alex Rins e la Ducati di Andrea Dovizioso. Danilo Petrucci apre la seconda fila, ma l’eroe di giornata è Marc Marquez, quinto. Il campione del mondo in avvio di Q2 è caduto, riportando la lussazione della spalla sinistra, la stessa infortunata durante i festeggiamenti per il titolo.

Nonostante il dolore, non ha rinunciato alle qualifiche. Si è fatto sistemare l’articolazione nel motorhome Honda ed è tornato in sella ottenendo il quinto tempo. Un problema che Marquez risolverà definitivamente con un intervento programmato per dicembre, dopo i test di Valencia e Jerez. La Ktm di Pol Espargaro chiude la seconda fila. Yamaha ufficiale dai due volti, con il sabato da dimenticare di Valentino Rossi. Il pesarese è caduto durante la FP3, con pista era ancora umida. Poi ha mancato l’accesso alla Q2, chiudendo la Q1 col sesto tempo.

In griglia è sedicesimo. «Giornata molto difficile - il suo commento - Ho cercato di spingere all’inizio per entrare nei primi 10, ma sono caduto. Ho cambiato moto, ma anche sul bagnato non ero abbastanza veloce e sono rimasto fuori dalla Q2. Nel pomeriggio abbiamo fatto qualche piccola modifica, ma non ho mai avuto un buon feeling. Partirò molto indietro e la gara sarà complicata». «Sono molto contento - le prime parole di Vinales, che l’anno prossimo avrà accanto Esteban Garcia, con cui ha vinto il titolo Moto3 nel 2013 - Il team ha lavorato bene, in poco tempo. E sappiamo dove intervenire se, come sembra, sarà gara bagnata. Perché il 12? Era il mio numero da bambino. Quando sono arrivato nella categoria era occupato, altrimenti lo avrei usato subito».

«Il terzo posto va benissimo - il commento di Dovizioso -, se pioverà stare davanti è fondamentale. La pista oggi aveva poco grip, magari si poteva limare ancora qualcosa, ma era rischioso. Se domani l’acqua sarà poca siamo molto veloci, altrimenti resta qualche dubbio». Jorge Lorenzo ha lottato ancora con il dolore al polso operato e partirà 13/o nella sua ultima gara in Ducati.