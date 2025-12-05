GP di Yas Marina, la sfida finale: nel primo turno libero, Norris e Verstappen separati da 8 millesimi

E' il weekend della sfida finale del Mondiale F1. Ben 23 gare non sono bastate per definire il campione 2025 che verrà incoronato domenica al termine del GP di Yas Marina, ad Abu Dhabi. Favoritissimo Lando Norris che comanda la classifica generale con 12 punti di vantaggio su Max Verstappen. Tanti, certo, ma non troppo. L'inglese della McLaren-Mercedes dovrà essere perfetto e con lui il team, non sempre "sveglio" nelle strategie, come accaduto domenica scorsa a Losail.

Verstappen è una certezza così come la Red Bull, sempre pronti a graffiare. All'olandese non basterà vincere ovviamente, Norris può prendersela comoda in tal caso stando semplicemente alle sue spalle, o anche terzo. Della contesa fa parte pure Oscar Piastri, riapparso in forma troppo tardi, lo scorso fine settimana in Qatar, dopo un periodo di buio che da leader del campionato lo ha proiettato indietro, come terzo incomodo. Il divario dal compagno Norris è di 16 punti. Ma... mai dire mai come ci ha insegnato la Formula 1.

Il primo turno libero ha subito evidenziato il duello tra Norris e Verstappen. Lando ha segnato il miglior tempo in 1'24"485, non senza qualche sbavatura compiuto nel corso della sessione, mentre Max si è piazzato secondo ad appena 8 millesimi, 1'24"493, lamentandosi di qualche cosa che non va sulla sua RB21.

Piastri, invece, è stato a guardare, sereno e scherzando al muretto box, perché sulla sua vettura ha girato Pato O'Ward, il messicano che per la McLaren corre in Indycar. Piastri lo vedremo in azione nel secondo turno.

Con la seconda Red Bull ha girato Arvid Lindblad, in questo turno al posto di Yuki Tsunoda. L'inglese, che corre in F2 e da diversi anni appartiene al programma Junior Red Bull, è risultato 15esimo e nei giorni scorsi è stato annunciato pilota ufficiale della Racing Bulls per il 2026.

Terzo tempo per Charles Leclerc, autore di un testacoda nel finale. Il monegasco ha comunicato che la sua Ferrari è completamente priva di aderenza. Rimane il fatto che è a soli 16 millesimi da Norris, inizio incoraggiante. Con la seconda SF25 è sceso in pista in questa sessione il fratello di Charles, Arthur, che per Maranello lavora al simulatore. Leclerc junior è 16esimo.

Bene Andrea Kimi Antonelli, quarto a 0"123 dal leader, e primo tra i piloti Mercedes in quanto George Russell è sesto. Bene Nico Hulkenberg, quinto con la Sauber-Ferrari che ha Gabriel Bortoleto settimo. Qualche problema di potenza alla power unit Ferrari per la Haas di Oliver Bearman. Il team americano ha messo sulla vettura di Esteban Ocon il tester Ryo Hirakawa, buon 11esimo, e parte della partnership con la Toyota.

Tanti i rookie che, anche per regolamento, hanno partecipato a questo turno. In totale ben nove. Oltre a quelli già sopra citati, con la Alpine è tornato al volante l'estone Paul Aron, con la Racing Bulls ha girato il giapponese Ayumu Iwasa, fresco campione della Super Formula del suo Paese, sulla Williams è salito Luke Browning, promettente pilota britannico in corsa per divenire vice campione della Formula 2.

La Aston Martin è stata l'unica squadra che ha messo a riposo i suoi piloti Fernando Alonso e Lance Stroll. Sulle AMR21 hanno così girato il tester Jak Crawford e la novità Cian Shields (sempre tra gli ultimi in F2) il quale, voci di paddock, ha staccato un bell'assegno a sei zeri (e con un bel 2 davanti) per partecipare alla FP1 e alla giornata di test di martedì.

Venerdì 5 dicembre 2025, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"495 - 28 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'24"493 - 30

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"501 - 28

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'24"608 - 30

5 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'24"629 - 28

6 - George Russell (Mercedes) - 1'24"733 - 29

7 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'24"742 - 29

8 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'24"759 - 14

9 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'24"771 - 27

10 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'24"855 - 28

11 - Ryo Hirakawa (Haas-Ferrari) - 1'24"934 - 28

12 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'24"977 - 31

13 - Paul Aron (Alpine-Renault) - 1'25"204 - 27

14 - Pato O'Ward (McLaren-Mercedes) - 1'25"246 - 28

15 - Arvid Lindblad (Red Bull-Honda) - 1'25"256 - 26

16 - Arthur Leclerc (Ferrari) - 1'25"360 - 27

17 - Ayumu Iwasa (Racing Bulls-Honda) - 1'25"475 - 30

18 - Luke Browning (Williams-Mercedes) - 1'25"490 - 18

19 - Jak Crawford (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"889 - 24

20 - Cian Shields (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"432 - 22