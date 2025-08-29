GP di Zandvoort, libere 1: McLaren sempre impressionanti, Ferrari dispersa e Leclerc si arrabbia "Siamo lontano anni luce"

La Formula 1 torna in azione dopo appena due settimane di pausa estiva. E sul breve tracciato olandese di Zandvoort, appena 70 secondi per un giro e si scenderà ulteriormente, la McLaren-Mercedes si è subito presentata piazzando Lando Norris e Oscar Piastri davanti a tutti. Non poteva essere diversamente e anche se siamo appena all'inizio del weekend, e sul circuito orange dove non c'è spazio per chi non è "Verstappiano", da come i due piloti di Zak Brown si sono presentati, l'idea è che non ci sarà molto spazio per gli altri.

Divisi da 9 punti nella classifica del mondiale, con Piastri leader davanti al compagno, è stato proprio Norris ha mettere la museruola all'australiano con una super prestazione. Il suo tempo finale è stato di 1'10"278, tre decimi più rapido di Piastri che nonostante i tentativi di far meglio, si è dovuto accontentare della seconda posizione. Certo è solamente la prima sessione, ma il botta e risposta tra i due piloti McLaren è significativo. E 3 decimi su una pista di soli 70" sono tanti.

Sorprendente la Aston Martin-Mercedes che ha fatto suoi il terzo e quarto posto con Lance Stroll e Fernando Alonso nell'ordine. Lo spagnolo proprio ieri lamentava il fallimento degli aggiornamenti portati nelle ultime gare per le AMR25, ma a Zandvoort le monoposto "verdone" sembrano essere molto veloci. Vediamo se nel prosieguo del weekend olandese, le Aston Martin riusciranno a rimanere al vertice dopo questo brillante inizio.

Buono lo spunto di Alexander Albon che ha portato al quinto posto la Williams-Mercedes. Sono ben cinque, nelle prime cinque posizioni, le power unit Mercedes. Per ora soltanto sesto Max Verstappen con la Red Bull-Honda. L'idolo di casa nel finale, quando i piloti dopo la bandiera a scacchi fanno le prove di partenza, ha commesso un bizzarro errore alla prima curva andando dritto e sprofondando nella ghiaia.

Non un buon avvio per la Mercedes, settima con George Russell, lungo alla Tarzan (e quindi dietro ai team che impiegano il motore tedesco come clienti) e ultima con Andrea Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese non si è presentato nel migliore dei modi dopo le ferie, finendo fuori pista alla curva 9 dopo appena 6 giri. Nella top 10 Carlos Sainz con la seconda Williams, ottavo, uno scintillante Gabriel Bortoleto, nono con la Sauber-Ferrari, e Pierre Gasly, con la sempre claudicante Alpine-Renault. Molto vicine nelle prestazioni le due Racing Bulls-Honda con Liam Lawson e Isack Hadjar, 11esimo e 12esimo.

E la Ferrari? Erano andati in vacanza con i positivi risultati di Spa, Charles Leclerc terzo, e la pole di Budapest a cui era seguita la quarta posizione in gara, sempre col monegasco. Ebbene, la prima sessione di Zandvoort vede le Rosse disperse in 14esima e 15esima posizione con Leclerc e Lewis Hamilton, protagonista di una giravolta innocua. Via radio, Leclerc negli ultimi giri compiuti si è lamentato non poco affermando "Siamo distanti anni luce dalle McLaren".

Venerdì 29 agosto 2025, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'10"278 - 35 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'10"570 - 32

3 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"779 - 25

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"841 - 25

5 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"171 - 33

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"218 - 24

7 - George Russell (Mercedes) - 1'11"386 - 29

8 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'11"458 - 33

9 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'11"509 - 30

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'11"613 - 30

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'11"753 - 29

12 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'11"772 - 30

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'11"875 - 30

14 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"951 - 32

15 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'11"960 - 28

16 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'12"126 - 24

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'12"144 - 29

18 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'12"276 - 27

19 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'12"564 - 30

20 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'14"275 - 6