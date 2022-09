GP di Zandvoort, prove libere 1: a sorpresa dominio Mercedes con Russell e Hamilton, Sainz 3°, Vertsappen ko

Dimenticare Spa. Per la Ferrari prima di tutto, ma anche per la Mercedes, entrambe unite in un crollo prestazionale. Zandvoort però, è un tracciato completamente diverso da quello belga e le cose nel primo turno sono subito profondamente cambiate. La Mercedes nel primo turno libero si è rivelata iper competitiva con George Russell davanti a tutti con le gomme soft. L'inglese ha ottenuto il tempo di 1'12"455 ed ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton, 1'12"695.

Carlos Sainz, che comandava le operazioni fino a una decina di minuti dal termine, è scivolato terzo col tempo di 1'12"845. Soltanto sesto Charles Leclerc con 1'13"127. Tra le due Ferrari, le due McLaren-Mercedes apparse subito particolarmente brillanti, con Lando Norris quarto in 1'12"929 e Daniel Ricciardo quinto in 1'13"077. E la Red Bull dominante in Belgio? Sparita, almeno in questo primo atto del GP di Olanda. Max Verstappen dopo appena 7 giri ha dovuto parcheggiare la sua RB18 a bordo pista, causando bandiera rossa, per un certamente inatteso problema tecnico al cambio. Sergio Perez, con due errori da segnalare, è risultato settimo in 1'13"416.

Nei giorni scorsi, Verstappen è stato insignito dal governo olandese Ufficiale dell’Ordine di Orange-Nassau. Un particolare riconoscimento per quel Paese e che premia le personalità di spicco. Il grande e compianto calciatore Johann Cruyff aveva ricevuto in passato la medesima onorificenza. Bene l'Alpine-Renault, nella top 10 con Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Sempre in crescita la Williams-Mercedes con Alexander Albon buon decimo davanti a un Mick Schumacher particolarmente convincente con la Haas-Ferrari. Il suo compagno Kevin Magnussen è 13esimo e tra le due Haas c'è la Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll. Inizio in salita per Alpha Tauri-Honda e Sauber Alfa Romeo-Ferrari.

Venerdì 2 settembre 2022, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) - 1'12"455 - 29 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"695 - 28

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12"845 - 30

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"929 - 32

5 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'13"077 - 31

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"127 - 30

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'13"416 - 30

8 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'13"633 - 31

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"963 - 33

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"063 - 29

11 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'14"163 - 29

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"257 - 30

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'14"405 - 31

14 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'14"474 - 28

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"500 - 28

16 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'14"534 - 18

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'14"630 - 31

18 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'14"695 - 22

19 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'14"714 - 7

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'15"122 - 33