GP di Zandvoort, prove libere 2: la Ferrari rialza la testa con Leclerc e Sainz, terzo Hamilton

La Ferrari rialza la testa nel giorno delle prove libere del GP di Olanda. Nella casa di Max Verstappen, il circuito di Zandvoort, Charles Leclerc e Carlos Sainz, divisi da appena 4 millesimi, hanno guidato la classifica della seconda sessione con i tempi di 1'12"345 e 1'12"349. Come già intuito nel primo turno, la F1-75 si trova a meraviglia su questo tracciato ondulato, misto tra curve lente e veloci, praticamente l'opposto di Spa dove una settimana fa era naufragata.

Si conferma nelle prime posizioni, dopo aver dominato la sessione iniziale, la Mercedes. Lewis Hamilton è terzo a soli 72 millesimi da Leclerc e per il team diretto da Toto Wolff, valgono le stesse parole utilizzare per la Ferrari dopo la crisi nel GP del Belgio. George Russell ha invece concluso quinto a 3 decimi dal monegasco. Tra le due Mercedes si è inserito molto bene Lando Norris con la McLaren-Mercedes, quarto in 1'12"448. Male il suo compagno Daniel Ricciardo che ha rimediato 9 decimi di distacco ed è risultato decimo.

Prove libere strane per la Red Bull-Honda. Max Verstappen ha saltato il primo turno per il problema al cambio dopo soli 7 giri e dunque ha dovuto recuperare tutto il lavoro perso nella seconda sessione. Ma non si è vista una particolare velocità della RB18 sul tracciato di Zandvoort. Alla bandiera a scacchi, Verstappen lo troviamo in ottava posizione, ancora peggio Sergio Perez, 12esimo. Ma la Red Bull ci ha abituato a repentini cambiamenti nel giro di 24 ore e rimane sempre la favorita per la qualifica.

Giornata positiva per Lance Stroll, sesto con la ancora incomprensibile Aston Martin-Mercedes, capace di alti e bassi continui. Sebastian Vettel è soltanto 14esimo. La Alpine-Renault è sempre in top 10 con Fernando Alonso settimo ed Esteban Ocon nono. Yuki Tsunoda, 11esimo, si è insabbiato con l'Alpha Tauri-Honda, ma è apparso più in palla di Pierre Gasly, forse confuso dalla possibilità di finire in Alpine per il 2023. Bello spunto di Mick Schumacher, 13esimo con la Haas-Ferrari mentre Alexander Albon e la Williams-Mercedes, dopo una convincente prima sessione, sono scivolati 17esimi.

Venerdì 2 settembre 2022, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'12"345 - 27 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12"349 - 30

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"417 - 21

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"448 - 24

5 - George Russell (Mercedes) - 1'12"655 - 27

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"746 - 28

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'12"848 - 25

8 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'13"042 - 22

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"305 - 27

10 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'13"362 - 10

11 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"419 - 19

12 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'13"493 - 23

13 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'13"604 - 27

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"611 - 27

15 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'13"624 - 25

16 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"666 - 16

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"837 - 26

18 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'14"167 - 27

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'14"282 - 25

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'14"797 - 24