Gp Emilia Romagna, la Ducati di Bagnaia vola in prequalifica: record della pista a Misano

La pista è quella di casa per la Ducati e non bisogna lasciarsi sfuggire nessuna occasione. Detto, fatto. Pecco Bagnaia domina le prequalifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Misano con una prova di forza mettendo in riga tutti gli avversari. Il torinese ferma il cronometro a 1'30''286 che è il nuovo record sulla lingua di asfalto nero dedicata a Marco Simoncelli. Il campione del mondo, come annunciato ieri in conferenza stampa, ha voluto rendere omaggio a Luca Salvadori, morto a 32 anni in un incidente in Germania durante una tappa dell'Irrc. «Ciao, Luca Salvadori 23», è la scritta apparsa sul cupolino delle due Ducati ufficiali per ricordare il giovane pilota. In pista, con l'asfalto ancora umido, la moto di Pecco vola e sembra, per ora, imprendibile. Alle sue spalle il solito Jorge Martin con la Ducati Pramac: lo spagnolo preciso ed aggressivo nella guida, è riuscito a tenersi alle spalle un agguerrito Marc Marquez e la sua Ducati del team Gresini. «Feeling strano: manca tanto grip nella prima fase di accelerazione ma in trazione si accelera meglio - il commento di Bagnaia -.

Sono tempi incredibili per le condizioni che c'erano: è stato favorito anche dal clima perfetto. Condizioni fisiche? Quando guido sono al 100%, ma se gioco a basket no...", ha aggiunto il pilota ai microfoni di Sky subito dopo le prequalifiche. Il quattordicesimo appuntamento stagionale del MotoMondiale, il secondo consecutivo sulla pista romagnola, sembra appannaggio dei tre attuali leader del campionato. Sono loro i favoriti sia per il Gran Premio che per la Sprint Race in programma domani. L'asfalto sarà più asciutto e per le scuderie si pone una questione di tenuta delle gomme. La vittoria finale dipenderà soprattutto dalle strategie di gara dei team e dei piloti. Alle loro spalle è bagarre con Fabio Quartararo che conferma il buon momento della Yamaha, insidiando la quarta posizione di Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale. La casa giapponese sembra in leggera ripresa dopo un avvio di stagione disastroso.

Nella top 10 entrano anche Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Maverick Vinales con l'Aprilia ufficiale, la Ktm GasGas di Pedtro Acosta e la seconda Aprilia ufficiale guidata da Aleix Espargarò. Tutti questi piloti sono già qualificati per la Q2 di sabato. A caccia di un posto andranno domani, tra gli altri, le due Ktm di Jack Miller e Brad Binder e le Ducati di Dabio di Giannantonio e Alex Marquez. Domenica la partenza delle gare è stata anticipata di un'ora rispetto al solito programma, con la MotoGP che inizierà alle 13, per evitare la concomitanza col Gp di Singapore di Formula 1, che partirà alle 14 italiane.