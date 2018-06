Gp Francia, Hamilton vola nelle 2^ libere davanti Ricciardo. Vettel fiducioso:« In qualifica andrà meglio»

LE CASTELLET - Lewis Hamilton padrone al Paul Ricard anche nel pomeriggio. Dopo aver dominato le prime libere, il campione del mondo della Mercedes vola anche nella seconda sessione fermando il tempo sull’1’32”539 davanti alle due Red Bull di Daniel Ricciardo (+0”704) e di Max Verstappen (+0”732). Quarta e quinta la Ferrari con Kimi Raikkonen (+0”887) e Sebastian Vettel (+1”150) che si sono concentrati sopratutto sul passo gara, apparso il migliore in assoluto. Solo settima la Stella d’argento di Valtteri Bottas che ha girato poco a causa probabilmente di un problema idraulico chiudendo con un 1’34”156, mentre Fernando Alonso, vincitore della 24Ore di Le Mans domenica scorsa, non è andato oltre l’ottavo tempo in 1’34”400 con la sua McLaren.

La Sauber Alfa Romeo di Marcus Ericcson non ha partecipato alle seconde libere dopo l’incidente nella prima sessione che ha mandato in fiamme la sua vettura. I meccanici non sono riusciti a riparare in tempo i danni subiti alla monoposto. «Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico». Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Riccard ma crede di poter far meglio domani in qualifica rispetto ai tempi visti oggi nelle libere.

«In situazione qualifica ho faticato, credo che la macchina abbia più potenziale. Sembrerebbe che siamo indietro sul giro secco ma in simulazione gara credo i tempi siano buoni. Piuttosto che i dati - aggiunge il tedesco della Ferrari - devo capire di cosa ha bisogno la macchina. Di solito in qualifica miglioriamo, stanotte devo capire cosa dobbiamo fare e credo che domani andremo meglio». Più entusiasta della nuova pista l’altro ferrarista Kimi Raikkonen: «ci avevo già guidato prima, è stata una buona giornata, non semplicissima ma è stato bello essere su questo nuovo circuito. Le gomme sono andate piuttosto bene e non credo abbiamo avuto grossi problemi».