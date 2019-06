Gp Francia, la Ferrari punta ad interrompere il dominio Mercedes. Binotto: «Pronti a dare il nostro meglio»

ROMA - C’è molta attesa per il Gran Premio di Francia in casa Ferrari. C’è la voglia di ripetere le ottime prestazioni del Canada e proprio della gara di Montreal nel paddock di Le Castellet si parlerà a lungo perché è attesa proprio per domenica 23 la risposta FIA all’istanza di revisione presentata in merito alla penalità di 5" che di fatto ha negato la vittoria a Sebastian Vettel. Sfruttando l'opzione illustrata nell'articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale, la Ferrari ha presentato alla FIA nuove prove documentali per permettere ai quattro commissari (l'italiano ex pilota Emanuele Pirro, Gerd Ennser, Mathieu Remmerie e Mike Kaerne) di rianalizzare quanto avvenuto nel corso del 48° giro ed eventualmente modificare il proprio giudizio. In realtà le speranze di un ribaltamento della decisione dei commissari sportivi è pari allo zero, anche perché una eventuale marcia indietro potrebbe creare un pericoloso precedente e perché esporrebbe a critiche senza fine l’operato dei suddetti commissari.

Pensando alla gara francese invece, il team principal Binotto ha commentato: «Dopo il Canada, sicuramente abbiamo voglia di tornare in pista e di confrontarci nuovamente coi nostri avversari. Avremo qualche piccola evoluzione, elementi che rappresentano per noi un passo utile a definire la direzione da percorrere nello sviluppo della monoposto. Ciò che porteremo non sarà la soluzione ai nostri problemi, ma il riscontro tecnico di queste evoluzioni sarà importante per i passi successivi. Quella del Paul Ricard è stata già l'anno scorso una pista complicata per noi, sappiamo che come tipologia non è particolarmente favorevole al nostro pacchetto tecnico, ma nulla è mai scontato e quindi saremo pronti a fare del nostro meglio».

Sempre che non arrivi la vittoria a tavolino di Vettel in Canada, in Francia la Ferrari affronterà l’ottavo Gran Premio stagionale senza aver riportato alcun successo, cosa raramente accaduta negli ultimi anni. E soprattutto, il gradino più alto del podio è sempre stato esclusiva dei piloti Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che guidano la classifica generale rispettivamente con 162 e 133 punti, mentre Vettel è terzo con 100 punti e Charles Leclerc quinto con 72. Tra di loro, Max Verstappen con la Red Bull-Honda a quota 88.