GP Francia, libere 2: Verstappen si mette dietro le Mercedes, Ferrari sale quinta

Non si è fatta attendere la rapida reazione della Red Bull-Honda. Max Verstappen, con un giro perfetto impegando gomme soft, si è portato in cima alla classifica della seconda sessione libera a Le Castellet ottenendo il tempo di 1'32"872 scalzando dalla vetta Valtteri Bottas della Mercedes di un nulla, 8 millesimi. Il finlandese però, ha segnato il proprio crono con gomme medie, e guidava la classifica con un discreto margine di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton su pneumatici soft, come accaduto nel turno della mattina, ma l'olandese leader del mondiale ha scavalcato entrambi riscrivendo la prima giornata del Gran Premio di Francia. Non è riuscito a esprimersi al meglio, con le gomme soft Sergio Perez, in quanto nel suo giro buono che sarebbe stato in linea con le due Mercedes e Verstappen, è stato rallentato da una Haas e così ha concluso soltanto 12esimo.

Dunque, Red Bull-Honda davanti a tutti, ma non va affatto sottovalutata la prestazione di Bottas con le Pirelli a mescola media. Il finlandese appare veramente ritrovato dopo le difficili prestazioni offerte nei precedenti appuntamenti tanto che nel paddock si vociferava di una probabile conclusione del rapporto con la Mercedes a fine stagione. Tutto è nelle mani dello stesso Bottas, il campionato è ancora lunghissimo e c'è tutto il tempo per far cambiare idea a Toto Wolff a suon di prestazioni, come quelle offerte nelle due sessioni libere francesi. Hamilton ha lamentato un problema non ben definito sulla sua W12, vedremo comunque se come spesso capita, il sette volte iridato saprà trasformarsi in qualifica.

Sorrisi a volontà nel box Alpine-Renault. Fernando Alonso ha conquistato un bellissimo quarto posto ed Esteban Ocon ha concluso sesto. Il lavoro svolto negli ultimi mesi dal team diretto da Davide Brivio e Marcin Budkowski sta producendo ottimi risultati, peccato per le difficoltà incontrate sui circuiti cittadini. Lo spagnolo ha lasciato il segno in questa prima giornata tornando sui livelli dei tempi belli e lui stesso aveva sottolineato come da Le Castellet nuove modifiche in arrivo avrebbero potuto aiutarlo a migliorare la guida della A521.

Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quinto posto, ma a 678 millesimi da Verstappen mentre Carlos Sainz è ottavo a poco più di un decimo dal compagno. Ancora bene l'Alpha Tauri-Honda con Pierre Gasly settimo mentre brillante la prova di Kimi Raikkonen, nono con l'Alfa Romeo-Ferrari che ha visto Antonio Giovinazzi 11esimo. McLaren attendista con Lando Norris decimo e tornato davanti a Daniel Ricciardo, 14esimo. I piloti Aston Martin-Mercedes hanno realizzato il tempo con gomme medie: Sebastian Vettel è 15esimo, Lance Stroll 16esimo.

Venerdì 18 giugno 2021, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"872

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'32"880

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"125

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'33"340

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"550

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'33"685

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"696

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'33"698

9 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"786

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"822

11 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"831

12 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'33"921

13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"955

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'34"079

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"447

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"632

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'35"266

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'35"331

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'35"512

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'35"551