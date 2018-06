Gp Francia, Mercedes domina prime libere: Hamilton davanti a Bottas. Raikkonen 4° e Vettel 5°

LE CASTELLET - Sotto il segno della Mercedes la prima sessione di prove libere in vista del Gp di Francia, ottava prova del Mondiale di F1 in programma domenica a Le Castellet. Il migliore è stato Lewis Hamilton con il tempo di 1’32”231 che ha preceduto di 140 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo crono per Daniel Ricciardo: il pilota della Red Buil è staccato da Hamilton di 296 millesimi. Più staccate le Ferrari: Kimi Raikkonen è quarto e accusa un ritardo di 772 millesimi. Dopo di lui Sebastian Vettel, a quasi un secondo (941 millesimi). Apprensione nel finale di sessione per Marcus Ericsson: il pilota dell’Alfa Romeo Sauber è andato lungo in curva e la sua vettura ha preso fuoco. Ericsson ha dovuto abbandonare in fretta la monoposto dopo l’avviso via radio.