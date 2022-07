GP Francia, prove libere 2: Ferrari guida il gruppo con Sainz e Leclerc, Red Bull in affanno

Sembra in difficoltà la Red Bull-Honda, mentre al contrario, la Ferrari continua a tenere un passo decisamente elevato. Carlos Sainz, con il tempo di 1'32"527, comanda la classifica del secondo turno precedendo Charles Leclerc con 1'32"628. Le novità aerodinamiche portate dalla Ferrari funzionano molto bene a quanto pare . La differenza tra i due pioti del team di Maranello è di 101 millesimi, ma come già abbiamo riportato nell'articolo del primo turno, Sainz dovrà pagare 10 posizioni in griglia di partenza per il cambio della centralina. Si attende sempre di sapere se la Ferrari deciderà di cambiare l'intera power unit, fatto che porterebbe Sainz in ultima fila per il Gran Premio.

Max Verstappen si è lamentato continuamente via radio per via di un sottosterzo che in Red Bull non sono riusciti a risolvere. L'olandese ha concluso terzo, ma poco oltre il mezzo secondo mentre Sergio Perez è addirittura decimo a 1"5. Tanta fatica per il messicano, che non ha nascosto di non avere il giusto feeling in queste prime due sessioni. Cresce, lentamente, ma efficacemente, la Mercedes. George Russell è quarto a 7 decimi da Sainz mentre Lewis Hamilton, che aveva saltato il primo turno lasciando la vettura a Nyck De Vries, è quinto davanti a Lando Norris con una McLaren-Mercedes che pare piuttosto in forma sul circuito francese.

Si conferma in top 10 l'Alpha Tauri-Honda con un ottimo Pierre Gasly, settimo davanti a un Kevin Magnussen che ha ribaltato la situazione della prima sessione. Rema con difficoltà l'Alpine-Renault, 11esima con Fernando Alonso e addirittura 18esima con Esteban Ocon. Subito rapido Valtteri Bottas con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, rimasto in panchina nel primo turno per lasciare spazio a Robert Kubica. Il finlandese è 12esimo ed ha lasciato a 4 decimi il compagno di squadra Guan Yu Zhou. E' tornata nelle mediocri posizioni in cui abitualmente si trova la Williams-Mercedes, 16esima con Alexander Albon e ultima con un Nicholas Latifi che sembra non avere ritmo.

Venerdì 22 luglio 2022, libere 2

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'32"527 - 22 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"628 - 22

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'33"077 - 17

4 - George Russell (Mercedes) - 1'32"391 - 20

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"517 - 23

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"607 - 21

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"906 - 24

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'33"928 - 24

9 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'33"984 - 23

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'34"060 - 16

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'34"259 - 24

12 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'34"264 - 27

13 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"420 - 27

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"540 - 24

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"595 - 26

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"653 - 23

17 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'34"654 - 26

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"660 - 26

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'35"195 - 22

20 - Nichoilas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'35"412 - 27