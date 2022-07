GP Francia, prove libere 3: Verstappen risolve i problemi ed è il più veloce, Sainz partirà ultimo

La Red Bull-Honda sembra aver risolto i problemi di sottosterzo che facevano innervosire Max Verstappen nelle prove libere di venerdì. Nel terzo turno libero, l'olandese al termine delle varie simulazioni di qualifica svolte, ha segnato il primo tempo in 1'32"272 lasciando la Ferrari piuttosto lontana, con Carlos Sainz secondo a 354 millesimi e Charles Leclerc (autore di una uscita innocua) a ben 637 millesimi. Dunque, rispetto a ieri la situazione sembra essere completamente cambiata con una Red Bull particolarmente brillante, anche se in realtà Sergio Perez rimane decisamente lontano dal compagno di squadra. Il messicano è risultato quinto a 1"021. Un distacco inspiegabile.

La Ferrari ha deciso di sostituire sulla power unit di Sainz il motore endotermico, il turbo compressore, la MGU-H e la MGU-K, dopo la centralina cambiata prima delle prove libere di venerdì che aveva portato una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza. A questo punto, con le ulteriori sostituzioni effettuate, essendo giunti al quarto elemento per ognuno dei particolari citati, Sainz scatterà dalla ultima fila nel GP di Francia. Una scelta necessaria dopo il ritiro con tanto di fiamme nel GP di Austria ed anche corretta perché a Le Castellet si può tentare un recupero, cosa che sarebbe stata molto più complicata sul tortuoso tracciato di Budapest, in programma la prossima settimana.

Delusione in casa Mercedes dove non ci si è nascosti sul fatto che si aspettavano migliori progressi considerando le ultime novità portate sulle due W13. Lewis Hamilton è quarto, ma a 983 millesimi, George Russell ha concluso sesto a 1"104. In risalita l'Alpine-Renault con Fernando Alonso settimo davanti ad Alexander Albon, tornato in top 10 con la Williams-Mercedes dopo la bella prestazione nel primo turno di venerdì. Bene anche Nicholas Latifi, 12esimo dopo un venerdì tutto in salita. Albon ha preceduto la McLaren-Mercedes di Lando Norris, squadra che in Francia ha portato un nuovo pacchetto tecnico. Male la Aston Martin-Mercedes, relegata nelle ultimissime posizioni.

Come Sainz, anche Kevin Magnussen ha dovuto cambiare gli stessi elementi dello spagnolo sulla sua power unit Ferrari. Il danese della Haas dividerà così l'ultima fila con Sainz.

Sabato 23 luglio 2022, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"272 - 23 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'32"626 - 14

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"909 - 20

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"255 - 22

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'33"293 - 25

6 - George Russell (Mercedes) - 1'33"376 - 18

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'33"505 - 18

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'33"558 - 19

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"669 - 16

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"751 - 19

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'33"788 - 17

12 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'33"841 - 16

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"869 - 18

14 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"872 - 20

15 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"911 - 19

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'34"031 - 23

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"122 - 18

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"177 - 20

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'34"222 - 12

20 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"536 - 11