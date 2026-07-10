Gp Germania, la Ducati di Marc Marquez la più veloce nelle prequalifiche. Bagnaia fuori dai primi dieci

C'è la Ducati di Marc Marquez in vetta alla classifica dei tempi nelle pre qualifiche del Gran Premio di Germania classe MotoGp. Il pluricampione del mondo ha chiuso il suo miglior giro in 1'19.394, precedendo di 166 millesimi il connazionale dell'Aprilia Trackhouse Raul Fernandez e di circa tre decimi Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e il fratello, Alex Marquez (Ducati Gresini). Settimo e ottavo tempo, ma staccato di circa sei decimi, rispettivamente, per le Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, mentre Francesco Bagnaia non è riuscito a classificarsi tra i primi dieci, è solo 13/o, e domani dovrà cercare di guadagnarsi uno dei due posti in Q1 per poter partecipare alle qualifiche per la pole position.

Nel turno di prove del mattino Raul Fernandez è stato il più veloce nelle libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse gira in 1'20«829 e precede le Ducati del connazionale Marc Marquez (1'20«880), caduto senza conseguenze, e di Fabio Di Giannantonio (1'20«936). Quarto tempo per la migliore delle Honda, quella dello spagnolo Joan Mir (1'20«944) che si lascia alle spalle Jack Miller (1'21«000), leader tra le Yamaha e il connazionale Alex Marquez (1'21«002) con la Ducati del team Gresini. Ottavo tempo per Marco Bezzecchi (1'21«370) con l'Aprilia. Il romagnolo è ancora acciaccato dopo la caduta di una settimana fa ad Assen. Turno particolarmente difficile per Francesco 'Pecco' Bagnaia, che realizza solo il 19° tempo con la Ducati. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche.