GP Giappone, Ducati di Dovizioso guida prime libere, 9°Rossi. Lorenzo prova ma è out per dolore al polso

MOTEGI - La Ducati di Andrea Dovizioso ha chiuso con il miglior tempo le prime prove libere della MotoGp sul circuito di Motegi, in Giappone. Il pilota italiano ha girato con il tempo di 1.45.358 precedendo la Honda di Cal Crutchlow che ha chiuso in 1.45.463 e la Yamaha di Johann Zarco con il tempo di 1.45.483. Quarto posto per lo spagnolo Marc Marquez, che proprio sul circuito giapponese si gioca il primo match point per il suo settimo titolo mondiale. Il pilota della Honda ufficiale ha girato con il tempo di 1.45.498 davanti alla Yamaha di Maverick Vinale in 1.45.640. Sesto posto per Iannone, seguito da Bautista e Miller.

Nono crono per Valentino Rossi con il tempo di 1.46.329 e decimo Aleix Espargaro. Niente da fare per Jorge Lorenzo che salterà anche il Gran Premio di Motegi in seguito alla frattura alla mano rimediata in Thailandia. Forfait di Jorge Lorenzo a Motegi per il Gp del Giappone di MotoGp. Lo spagnolo prova l’uscita in pista nelle prime libere ma neanche due giri e rientra ai boxe. Il pilota del Team Ducati Team, reduce dalla caduta a Buriram e dalla conseguente rottura del polso, una frattura dalla quale non è totalmente recuperato, dopo aver tentanto, seppur dolorante, l’uscita ai box in sella alla sua DesmosediciGP rientra gettando la spugna.