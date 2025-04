GP Giappone, prove libere 2: McLaren domina, quattro bandiere rosse, brutto incidente a Doohan (illeso)

Seconda sessione libera a Suzuka tormentatissima. Ben quattro bandiere rosse sono state necessarie per due uscite di pista e per spegnere, in due diverse occasioni, un piccolo focolaio scatenatosi nell'erba secca a bordo pista, causato dalle scintille sprigionate dalle monoposto spanciando sull'asfalto.

A parte qualche eccezione, come Andrea Kimi Antonelli che dopo aver provato brevemente con le soft (non sfruttate) per lo più ha girato con le gomme hard facendo una simulazione gara, gli altri hanno colto l'occasione di un turno così frammentato per provare le condizioni di qualifica con gli pneumatici soft.. La McLaren-Mercedes ha impressionato con Oscar Piastri e Lando Norris davanti a tutti senza particolari problemi. Piastri, che nel primo turno aveva incontrato qualche difficoltà con le soft, in questa occasione ha trovato il giusto passo relegando il compagno di squadra al secondo posto con una differenza di 49 millesimi.

Grosso l'incidente occorso nei primi minuti del turno a Jack Doohan. Mentre stava per affrontare a 330 orari la prima curva dopo il rettilneo di arrivo, il DRS apparentemente non si è chiuso in ingresso curva. La sua Alpine è partita in testacoda e con estrema violenza ha colpito le barriere con la parte sinistra, andata completamente distrutta. Per Doohan, tanto spavento, ma nessun danno fisico a seguito degli accertamenti medici.

La seconda bandiera rossa l'ha causata Fernando Alonso che ha commesso un errore mettendo la ruota anteriore sinistra oltre l'asfalto in ingresso curva e finendo inevitabilmente nella ghiaia con la Aston Martin fuori controllo. A sorprendere in questa sessione è stata la Racing Bulls-Honda. La seconda squadra del gruppo Red Bull, che ha la propria base a Faenza, ha conquistato il terzo tempo con il debuttante Isack Hadjar, a 4 decimi da Piastri, mentre Liam Lawson ha terminato quinto a 41 millesimi dal compagno di squadra. Tra le due Racing Bulls si è inserita la Ferrari con Lewis Hamilton mentre Charles Leclerc è risultato settimo.

La Mercedes era partita bene nel primo turno, nel secondo non ha fatto meglio della sesta prestazione con George Russell mentre Antonelli è 16esimo. La Red Bull-Honda fatica con Max Verstappen ottavo e Yuki Tsunoda precipitato in 18esima posizione non ripetendo il tempo che lo aveva visto sesto, ma concentrandosi sui long run, per quello che è stato possibile per via delle varie interruzioni. Bene la Alpine-Renault e la Williams-Mercedes, entrate in top 10.

Venerdì 4 aprile 2025, libere 2

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"114 - 13 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"163 - 12

3 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'28"518 - 12

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'28"544 - 14

5 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'28"559 - 13

6 - George Russell (Mercedes) - 1'28"567 - 13

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"586 - 14

8 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"670 - 9

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"757 - 13

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'28"832 - 9

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"023 - 11

12 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'29"062 - 12

13 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'29"335 - 13

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'29"507 - 13

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'29"654 - 10

16 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'29"733 - 13

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"978 - 5

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'30"625 - 12

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"845 - 12

20 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'31"659 - 4