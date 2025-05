Gp Gran Bretagna, Alex Marquez il più veloce nelle libere fa il record della pista. Dietro le Yamaha di Quartararo e Miller

Alex Marquez con la Ducati del team Gresini ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere del Gp di Gran Bretagna di MotoGp. Lo spagnolo, autore del nuovo record della pista in 1'57''295 ha preceduto la Yamaha Monster Energy di Fabio Quartararo e la Yamaha Pramac di Jack Miller. Quarto tempo per la Ducati di Marc Marquez, protagonista di una caduta senza conseguenze nel corso delle libere. A seguire l'Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati Vr46 di Fabio di Giannantonio. Soltanto settimo Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Gli ultimi tre posti per la qualifica diretta in Q1 l'hanno strappata Johann Zarco su Honda Lcr, Alex Rins su Yamaha e Fermin Aldeguer su Ducati Gresini.

Nelle prime libere della giornata era stato Marc Marquez ad ottenere il miglior tempo sul circuito di Silverstone. In 1'58«702 il leader del mondiale piloti aveva preceduto Franco Morbidelli (+0.365) ed il fratello Alex (+0.421). Dopo tre Ducati l'Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.462). Francesco Bagnaia aveva chiuso con l'ottavo tempo ed un distacco di 842 millesimi dal compagno di squadra. Fabio Quartararo, settimo ed in ritardo di 721 millesimi, non ha potuto partecipare ai primi 10 minuti della sessione. Il francese della Yamaha ha così scontato la penalità inflittagli per un comportamento giudicato «irresponsabile» dalla direzione gara dopo la caduta durante le prime battute del GP di Francia.