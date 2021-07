GP Gran Bretagna, gara sprint: Verstappen brucia Hamilton al via e vince, Leclerc quarto

La pole vera l'avrebbe fatta Lewis Hamilton venerdì al tramonto al termine di una splendida qualifica, ma negli archivi quel suo gesto, quella sua prestazione, non apparirà mai. Il "poleman" del GP di Gran Bretagna è quindi Max Verstappen che si è imposto nella prima gara sprint della storia della F1. L'olandese della Red Bull-Honda ha vinto la corsa di 30 minuti al via, quando ha bruciato Hamilton. Il sette volte iridato della Mercedes nel corso del 1° giro ha tentato di superare il leader della classifica iridata, ma non ce l'ha fatta. La gara è finita in quel momento. Entrambi montavano gomme medie (con le soft sono partiti soltanto Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen) e in quei 17 giri nonostante i due rivali non si siano risparmiati consumando notevolmente le Pirelli, il divario è rimasto fisso tra il secondo e mezzo e i due secondi.

Bottas, partito con le soft, aveva il compito di attaccare subito Verstappen, ma sullo slancio si è trovato davanti a sè alla prima curva Hamilton anziché la Red Bull. Aveva lo spunto per superarlo, ma sarebbe stato inutile alla causa e si è accodato. A quel punto, più del terzo posto Bottas non poteva fare. Quarto posto per Charles Leclerc, bravo a tenere la posizione di partenza con la Ferrari. A scompigliare il gruppo di centro classifica ci ha pensato Fernando Alonso: scattato 11esimo con la Alpine-Renault, il due volte iridato ha sfruttato come meglio non poteva le gomme soft guadagnando ben sei posizioni nei primi chilometri. Alonso ha superato Sebastian Vettel, Carlos Sainz, George Russell, Daniel Ricciardo, Lando Norris e Sergio Perez. Successivamente, si è difeso da Norris e Ricciardo con gomme medie, zigzagando anche troppo in rettifilo. Alla fine, ha dovuto cedere la posizione ai due piloti di Zak Brown concludendo in una buona settima piazza.

Dietro a Leclerc sono così transitate sul traguardo le due McLaren con Norris a 12"8 dal monegasco e poi Ricciardo. Ottavo ha chiuso Vettel con l'Aston Martin-Mercedes, un ottimo risultato per lui e per il team mentre il suo compagno Lance Stroll proprio non digerisce Silverstone ed ha concluso 14esimo. Russell ha terminato nono e al 1° giro ha urtato Sainz, spedendolo nelle retrovie. L'inglese della Williams-Mercedes è arrivato lungo mentre lo spagnolo lo attaccava all'esterno ed è arrivato il contatto. In top 10 anche l'altra Alpine di Esteban Ocon. Sainz ha recuperato forte chiudendo 11esimo. Sergio Perez, settimo al 1° giro, al 5° passaggio è finito in testacoda. Ripartito ultimo, il team gli ha chiesto di abbandonare la corsa perché da ritirato si potrà intervenire sulla sua monoposto, cosa proibita invece per tutti gli altri da venerdì dopo la qualifica. Perez nel GP partirà quindi ventesimo. Ha fatto sorridere il contatto al 1° giro tra i due piloti Haas, Nikita Mazepin e Mick Schumacher...