GP Gran Bretagna, libere 2: Verstappen sale al comando, poi le due Ferrari

La seconda sessione libera del GP di Gran Bretagna è stata di difficile interpretazione. Anticipando la gara sprint e con le monoposto che non potevano subìre interventi in quanto in "parco chiuso" da ieri sera, dopo la disputa della qualifica, i team si sono concentrati sulla preparazione sia della stessa corsa sprint odierna sia sul Gran Premio di domenica. Lavori differenziati quindi, con la Mercedes che ha avviato il turno con un discreto carico di benzina sulle monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, simulando il Gran Premio di domani, per poi passare nel finale della sessione ad una breve simulazione della corsa sprint. Su questa linea ha lavorato la Ferrari mentre la Red Bull-Honda ha operato al contrario con Max Verstappen che ha realizzato il primo tempo con gomma media, 1'29"902.

Confortante la prestazione della Ferrari, molto veloce sul passo gara sia con le gomme soft sia con le medie. Charles Leclerc ha segnato il secondo crono in 1'30"277 con le Pirelli medie mentre Carlos Sainz ha concluso terzo con le soft in 1'30"507. Buon passo anche per l'Alpine-Renault, quarto tempo su pneumatici medi per Esteban Ocon, 1'30"707 mentre Fernando Alonso ha chiuso appena 13esimo con le soft. Ma un po' per tutti i team, va detto che i carichi di benzina dei piloti erano diversi ed è praticamente impossibile trarre giudizi. La Mercedes la troviamo all'ottavo e nono posto con Hamilton e Bottas, con il finlandese che ha ottenuto il suo giro più veloce su gomme hard. Davanti a loro, le due McLaren-Mercedes: confortante vedere anche oggi Daniel Ricciardo viaggiare sui tempi di Lando Norris.

Sabato 17 luglio 2021, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"902 - 23 giri - media

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"277 - 30 - media

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"507 - 29 - soft

4 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'30"707 - 31 - media

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'30"800 - 27 - media

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"030 - 24 - media

7 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'31"034 - 23 - media

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'31"131 - 28 - soft

9 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'31"180 - 27 - hard

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"188 - 31 - soft

11 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'31"237 - 24 - media

12 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"263 - 29 - soft

13 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'31"289 - 27 - soft

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"328 - 26 - soft

15 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'31"337 - 30 - media

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"404 - 32 - media

17 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"593 - 34 - media

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"041 - 31 - media

19 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'32"474 - 31 - media

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'34"017 - 28 - media