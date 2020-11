Gp Imola, Leclerc: «Oggi non perfetti ma aspetti positivi». Vettel: «Meritavamo di più»

IMOLA - «In questa gara forse non siamo stati perfetti, vorremmo essere già più in alto ma c’è del positivo in tutto questo e lo useremo come base per essere migliori alla prossima. Stiamo progredendo». Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il Gp dell’Emilia Romagna. «Avevamo tanti punti interrogativi sul passo gara con le soft, oggi è andata abbastanza bene, molto meglio che in Germania - ha aggiunto il monegasco ai microfoni di Sky Sport -. Ora abbiamo fiducia che possiamo usare più spesso le soft se troviamo un buon assetto. Meglio in gara che in qualifica? Un pò sì, ma anche ieri non eravamo lontanissimi dalla quinta posizione».

Sebastian Vettel ha confermato che il passo gara delle Rosse era «buono». «Abbiamo cominciato con le medie ed era la scelta giusta, il passo era buono nel primo stint - ha affermato -. Abbiamo però perso tempo al pit-stop, un vero peccato. Dopodiché eravamo fuori dai punti e abbiamo cercato di recuperare con le soft però dopo la safety car era molto difficile superare. Non era il risultato che volevamo e probabilmente che meritavamo oggi - ha concluso - però in gara le sensazioni sono sembrate molto migliori».