GP di Imola, libere 3: Norris fa meglio di Piastri, brillante quarto il rookie Antonelli che precede Leclerc

Anche nel terzo turno libero di Imola si è ripetuto il copione delle due sessioni del venerdì, con le due McLaren-Mercedes davanti a tutti. Ma questa volta, e in prossimità della qualifica, è stato Lando Norris a prendersi il primo tempo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, che aveva dominato ieri. I tempi sono scesi notevolmente: se Piastri nella seconda sessione aveva concluso in 1'15"293, nel terzo turno di stamane Norris ha ottenuto 1'14"897, un decimo esatto più rapido dell'australiano, 1'14"997.



Ma attenzione alla Red Bull-Honda. Come già verificatosi in altri appuntamenti quest'anno, dopo le difficoltà incontrate il venerdì, ora la RB21 sembra in grado di poter infastidire le due McLaren. Max Verstappen è risultato terzo in 1'15"078 a soli 181 millesimi da Norris. Un notevole passo in avanti, il distacco venerdì era di quattro decimi e mezzo.



Non solo Verstappen ha saputo risalire la china. Andrea Kimi Antonelli, che nei primi due turni appariva in difficoltà per via di alcuni errori di troppo, nel terzo turno ha fatto un bel reset e nel suo giro veloce è stato pressoché perfetto realizzando il quarto crono in 1'15"399 al volante della sua Mercedes. Il divario da Norris è importante, mezzo secondo, ma quel che è importante per il 18enne bolognese è avere trovato la giusta fiducia che venerdì non si trovava. George Russell con la seconda Mercedes ha fatto peggio ed è ottavo in 1'15"662.

Antonelli si è messo dietro la Ferrari di Charles Leclerc, 1'15"451, ancora più lontano Lewis Hamilton, decimo in 1'15"787. La Ferrari per ora rimane a poco più di mezzo secondo dalla McLaren e non si vedono progressi. Buona prestazione per la Williams-Mercedes con Carlos Sainz sesto e Alexander Albon nono. Bel colpo di Isack Hadjar con la Racing Bulls-Honda, ottimo settimo mentre il suo compagno Liam Lawson è finito in testacoda al Tamburello.

La Aston Martin-Mercedes nonostante i numerosi sviluppi portati è 11esima con Fernando Alonso a un secondo da Norris. Bravo Oliver Bearman, 12esimo con la Haas-Ferrari che vede Esteban Ocon ultimo. Passo indietro per la Alpine-Renault, solo 15esima con PIerre Gasly dopo il brillante terzo crono di venerdì. Il francese non è riuscito a scendere con i tempi come Franco Colapinto, 18esimo.



Sabato 17 maggio 2025, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'14"897 - 19 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"997 - 19

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'15"078 - 17

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'15"399 - 15

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"451 - 26

6 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'15"457 - 21

7 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'15"508 - 20

8 - George Russell (Mercedes) - 1'15"662 - 14

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"732 - 20

10 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'15"787 - 25

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"819 - 18

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'15"944 - 14

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"975 - 22

14 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'15"977 - 21

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'15"990 - 14

16 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'16"046 - 17

17 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'16"110 - 14

18 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'16"210 - 14

19 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'16"238 - 16

20 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'16"387 - 15