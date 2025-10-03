Gp Indonesia, Bezzecchi (Aprilia) in testa nelle prequalifiche. Fuori dai primi dieci le due Ducati ufficiali di Marquez e Bagnaia

Marco Bezzecchi su Aprilia Racing chiude col primo tempo (1:29.240) le prequalifiche del Gp di Indonesia. Fuori dai primi dieci le due Ducati ufficiali di Marc Marquez, gia' laureatosi campione del mondo, e di Francesco Bagnaia, che dovranno affrontare per le qualifiche la Q1: lo spagnolo ha l'undicesimo tempo (+0.813), l'italiano il dicassettesimo (+1.256). Direttamente in Q2 l'altro Marquez, Alex, che con la Gresini Racing ha chiuso decimo a +0.745.

Invece Luca Marini su Honda era stato il più veloce nelle prime prove libere della MotoGp in Indonesia, chiudendo in 1'30«809. Terzo tempo per l'Aprilia di Marco Bezzecchi, dietro lo spagnolo Pedro Acosta su Red Bull Ktm. Francesco Bagnaia non spinge e chiude quartultimo, davanti a Enea Bastianini. Il campione del mondo Marc Marquez è quinto. Fabio Di Giannantonio ottavo e Franco Morbidelli dodicesimo. Alle 9 ora italiana sono previste le prequalifiche sul circuito di Mandalika.