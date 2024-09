Gp Indonesia, gioia Martin: «Questa non è solo una vittoria». Bagnaia: «Una gara davvero difficile»

«Sono molto contento. Questa non è soltanto una vittoria perché dopo tutto quello che è successo la scorsa stagione e ieri era piuttosto difficile andare come sono andato oggi». E' felice Jorge Martin (Ducati-Pramac) dopo la vittoria in Indonesia che gli permette di allungare di nuovo in classifica Mondiale su Bagnaia. «Non dico che avevo dubbi - aggiunge il pilota spagnolo - perché ho fiducia in me stesso, ma pensavo alla caduta ad ogni curva, per cui ritrovare questa sensazione in gara e vincere con questo vantaggio è stato incredibile. Pedro (Acosta, ndr) mi ha messo tanta pressione, per cui sono contento e siamo pronti per la prossima gara».

"È stata una gara davvero difficile, ho sofferto tanto in partenza perché di nuovo ho perso posizioni perché ho spinnato e dobbiamo controllare, perché è la quarta partenza, anzi la quinta, che fatichiamo». Parola di Francesco Bagnaia che definisce così il suo Gran Premio d'Indonesia che lo ha visto rimontare dalla sesta posizione al podio. «Dobbiamo migliorare questo dettaglio - aggiunge il campione del mondo - perché la partenza può farti vincere delle gare, ma al di là di quello è stata dura perché quando mi sono trovato dietro a Morbidelli e Bezzecchi ho fatto fatica a superarli, ma quando sono passato davanti sono riuscito a spingere ancora ma era troppo tardi».