Bezzecchi riparte alla grande, il pilota dell'Aprilia a Silverstone abbassa il record della pista di un secondo

Marco Bezzecchi c'é e, nonostante la condizione fisica non certo ottimale, é arrivato a Silverstone con l'intenzione di prendersi un ruolo da protagonista. Il riminese dell'Aprilia - rientrato al box con una smorfia di dolore sotto il casco a causa della recenti operazioni alla clavicola sinistra ed al ginocchio dallo stesso lato - nelle prequalifiche ha mostrato di essere pienamente recuperato dal punto di vista psicologico, dopo la brutta caduta che lo aveva fermato al Sachsenring. 'Bez' non si é limitato ad essere il più veloce, ma ha abbassato di quasi un secondo (953 millesimi) il record della pista che l'anno scorso aveva stabilito Fabio Quartararo. Con il tempo di 1'56«280 ha preceduto Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse, +0.335) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, +0.398). Quarto si é piazzato Jorge Martin, attuale leader del mondiale, con la seconda Aprilia ufficiale (+0.500).

Quinto il giapponese Ai Ogura (+0.530), che ha portato a quattro il numero delle Aprilia nei primi cinque posti, a dimostrazione di quanto la moto veneta sia a proprio agio su questo circuito. Marc e Alex Marquez, Mir, Miller e Acosta hanno completato la top-10 dei piloti che accedono direttamente alla Q2, dove si lotta per la pole. Dovrà invece passare per la Q1 Francesco Bagnaia (13mo), in difficoltà con la sua Desmosedici ufficiale. Anche lui, come Bezzecchi, ha dovuto superare l'esame della commissione medica per poter tornare in sella dopo l'intervento all'avambraccio destro per risolvere un problema di sindrome compartimentale, ma una scivolata in curva 6 a fine turno lo ha attardato, facendogli perdere il treno dei migliori. Mai, però, nel corso della giornata era apparso davvero brillante «Sono stati giorni difficili.

Anche l'operazione al ginocchio, che doveva essere una faccenda innocua, poi si é rivelata abbastanza difficile - ha raccontato Bezzecchi a Sky - Non vedevo l'ora di tornare in pista per riposarmi, ho dormito più qui che a casa», ha scherzato. «La frattura alla spalla era complicata e la ripresa é stata dura - ha aggiunto - soprattutto nei primi giorni. Come sto ora? Sono piuttosto stanco». «Sono contento del lavoro svolto, penso che in qualifica la moto mi aiuterà a chiudere il gap con Marco. Siamo più vicini di quello che dice il cronometro - ha commentato Jorge Martin, leader del mondiale piloti -. E' stato uno dei venerdì migliori della stagione. Ho fatto quel click mentale che mi mancava da Barcellona»