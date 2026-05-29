Gp Italia: a Di Giannantonio le prequalifiche del Mugello, poi Bagnaia, 7° Bezzecchi

Prosegue il momento magico per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Dopo aver vinto l'ultimo gran premio di MotoGp e conquistata la prima sessione di prove libere di questa mattina al Mugello, il pilota romano si aggiudica anche le prequalifiche del Gp d'Italia che questo fine settimana si correrà sulla pista di Scarperia (Firenze). 'Diggia', col tempo di 1'44'808, si è messo alle spalle Pecco Bagnaia (Ducati), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e il suo compagno di team Franco Morbidelli, tutti e quattro racchiusi in 151 millesimi. Completano la top ten, che permette l'accesso alla Q2 delle qualifiche di domani mattina, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Marc Marquez (Ducati), il leader del campionato Marco Bezzecchi, seguito dal suo compagno di squadra Jorge Martin, Alex Rins (Yamaha) e Diego Moreira (Aprilia Trackhouse).

Unico italiano che dovrà disputare la Q1 sarà Luca Marini (Honda) qualificatosi solo 19/o. Le prequalifiche sono state interrotte due volte con la bandiera rossa: la prima a metà sessione per rimuovere la Yamaha di Fabio Quartararo e togliere i detriti lasciati alla 'esse' Materassi - Borgo San Lorenzo a seguito di una caduta. Il suo braccio sinistro è rimasto sotto il corpo durante la scivolata, mentre veniva colpito dalla ruota posteriore alla spalla destra. Fortunatamente per il pilota francese solo una piccola escoriazione al braccio e, tornato ai box, è salito sull'altra moto per proseguire le prove. La seconda volta per recuperare sul rettilineo principale la Ktm di Brad Binder, parcheggiata a bordo pista dal pilota sudafricano per un problema tecnico. La MotoGp tornerà in pista domani mattina alle 10,10 per l'ultima sessione di prove libere.